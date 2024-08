Hitway BK10: la bicicletta elettrica perfetta per ogni superficie

Abbiamo avuto la fortuna di mettere le mani su una bicicletta elettrica di altissimo livello, una di quelle di cui ti innamori al primo utilizzo. La Hitway BK10 è un prodotto pensato proprio per tutti coloro che vogliono guidare senza inquinare ma soprattutto in piena agilità e semplicità. Questa eBike è è stata pensata anche per gli avventurieri, quelli che vogliono poter guidare su qualsiasi terreno in pieno comfort. Si tratta di una bici dotata di un telaio pieghevole, sospensioni anteriori di livello, un ottimo motore in termini di potenza ed efficienza ma anche pneumatici FAT 20×4.0″.

Una menzione di merito e per la sua robustezza e per la sua versatilità, siccome Hitway ha voluto pensare a questa BK10 come la bici elettrica definitiva, quella a cui non deve mancare nulla.

Hitway BK10: estetica e design

Il design pieghevole scelto per questa BK10 è certamente uno dei suoi principali punti di forza. Quando la bici viene piegata, le sue dimensioni si riducono e non di poco. Si arriva infatti ad avere un concentrato che sta in 92 cm x 50 cm x 80 cm. Questo la rende dunque molto più semplice sia da trasportare che da conservare, che sia in casa o all’interno del bagagliaio dell’auto. Si tratta di una facoltà particolarmente utile per chi desidera portare la bicicletta con sé in vacanza, in campeggio o magari in giro per la città usando anche qualche mezzo pubblico.

Ci è piaciuto estremamente il manubrio regolabile in altezza. Abbiamo infatti potuto usare tutti in redazione questa bici, sebbene ci fosse differenze di statura talvolta anche notevoli. L’azienda con questa caratteristica consente al ciclista di poter adattare il prodotto alle sue esigenze ergonomiche. Tutto ciò va a mescolarsi perfettamente con un altro punto di forza: la sella regolabile, anch’essa in altezza. In questo modo si riesce a trovare la posizione di guida più confortevole.

La grande attenzione alla sicurezza da parte di Hitway non è passata certamente inosservata ai nostri occhi. La BK10 è dotata di doppie luci integrate: c’è un faro anteriore a LED così come una luce posteriore ad alta visibilità. Tali soluzioni, che possono essere attivate direttamente dal display presente sul manubrio, infondono quella sicurezza di cui il ciclista ha generalmente bisogno. Non sarà un problema guidare in zone con scarsa visibilità. Sulle ruote poi non mancano i catarifrangenti aggiuntivi.

Parlando di display integrato, quello della BK10 presenta un pannello LCD multifunzionale. A bordo l’utente può trovare tutte le informazioni necessarie E gli servono durante la guida. Si possono visualizzare le velocità, la modalità di pedalata assistita che si sta utilizzando, i chilometri percorsi è molto altro. Qualcuno potrebbe spaventarsi di fronte ai dati, ma è molto più intuitivo di quanto si crede.

La bici di Hitway viene fornita con una serie di accessori molto utili, tra cui caricabatterie, pompa per il gonfiaggio degli pneumatici, lucchetto con combinazione numerica, strumento multiuso per il montaggio e chiavi per il blocco della batteria. Questi prodotti aggiuntivi aumentano la praticità e la sicurezza della bicicletta, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più completa.

Hitway BK10: la bici elettrica perfetta anche per le caratteristiche tecniche

La Hitway BK10 è stata progettata ed equipaggiata per avere degli pneumatici FAT 20×4.0”. Questa dotazione consente dunque alla BCE di poter affrontare tutti i vari terreni in cui ci si può imbattere, tra cui neve, fango, erba, sabbia e ovviamente anche l’asfalto. Questi pneumatici offrono una maggiore superficie di contatto con il suolo ed è proprio questo che consente di beneficiare di grande stabilità e di una trazione superiore rispetto alle bici che sono equipaggiate con pneumatici tradizionali. Queste gomme sono inoltre molto resistenti: abbiamo spinto la bici al limite anche su terreni molto accidentati beccando anche qualche asperità di troppo. Non abbiamo avuto alcun tipo di foratura o danno che ci ha costretto a ricorrere ad una sostituzione.

Ottimo a nostro avviso il nuovo telaio pieghevole in lega di alluminio. La Hitway BK10 è stata pensata proprio su questo tipo di materiale, il quale è infatti molto noto per la sua leggerezza ed allo stesso tempo resistenza. La bicicletta ci è sembrata infatti di gran qualità e soprattutto facilmente pieghevole. Grazie a questo aspetto non abbiamo avuto alcun problema nel trasportarla sia nei mezzi pubblici che all’interno del bagagliaio della nostra auto. Ovviamente è grazie a queste caratteristiche che il prodotto si dimostra particolarmente utile per coloro che amano recarsi una giornata in giro per la natura e avere un mezzo di trasporto che possa garantire loro i migliori spostamenti.

Avendo modo di calcare ogni tipo di terreno, c’è stata la possibilità di testare a fondo le sospensioni anteriori della BK10. Queste sono davvero confortevoli e riducono al minimo le vibrazioni durante la guida, soprattutto quando si va in off-road. Tale caratteristica dunque offre tanta comodità, nessun tipo di sforzo e, grazie al sistema di ammortizzazione, si riesce ad avere la sensazione di essere sempre nel luogo giusto con il veicolo giusto.

Menzione di merito per lo straordinario motore da 250 W. Hitway ha pensato a questa soluzione per la sua BK10, qualcosa di potente ed allo stesso tempo efficiente. Il motore è ideale per far sfrecciare la bici in strada offrendo una velocità massima di circa 25 km/h, quella conforme alle normative stabilità per il territorio italiano. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema nel trasporto quotidiano, anche affrontando delle salite con una pendenza intorno al 25%.

Un altro punto di forza di questa straordinaria bici elettrica è sicuramente la sua batteria al litio rimovibile da 48 V 12 Ah. Ci chiedevamo inizialmente quanto fosse duratura e grazie ai nostri test abbiamo potuto avere delle risposte: l’autonomia è variabile e va dai 35 ai 90 km. Questo range varia in base alla modalità di pedalata assistita utilizzata.

Quando si parla di avventura, si intende in tutte le circostanze. Con un grado di impermeabilità IP54, la BK10 di Hitway è protetta dall’acqua e dalla polvere. Sebbene sia consigliabile evitare di guidare sotto la pioggia battente per evitare qualsiasi tipo di danno alle parti elettriche, la bicicletta è ben protetta contro ogni tipologia di meteo avverso.

Prestazioni eccezionali: Hitway BK 10 significa comfort e potenza

Questa eBike è dotata di un cambio Shimano a 7 rapporti. Quest’ultimo è facilmente gestibile mediante le classiche leve sul manubrio con un sistema che garantisce una pedalata fluida e un adattamento perfetto al tipo di terreno su cui si cammina.

Sono disponibili, come dicevamo poco più in alto, tre modalità di pedalata assistita: sfruttando la velocità 1, si arriva a 15 km/h, mentre sfruttando la velocità 2 si arriva a 20 km/h. Impostando invece la velocità 3 si tocca il massimo consentito di 25 km/h. In questo modo ci è stato possibile regolarci anche per risparmiare un po’ di batteria quando sapevamo di dover stare fuori per più tempo.

Abbiamo trovato davvero incredibile l’apporto della forcella di sospensione ad alta pressione. Questa è dotata anche di un ammortizzatore in acciaio ad alta resistenza che si occupa di assorbire in maniera super efficace ogni urto e vibrazione. Ciò va dunque a migliorare sensibilmente il grado di comfort ma soprattutto la stabilità su terreni accidentati. Sfruttando questo sistema e tenendo conto della presenza degli pneumatici FAT, la BK10 offre un eccellente assorbimento degli urti.

La sicurezza viene prima di tutto e questo Hitway lo sa. Per tale motivo, ecco dei freni a disco meccanici anteriori e posteriori. La protezione di guida dunque è sicura al 100%. Abbiamo trovato questi freni davvero eccellenti, siccome forniscono uno spazio di arresto davvero minimo.

Conclusioni e prezzo

Questa Hitway BK10 a primo impatto può sembrare una bici elettrica come tante altre ma in realtà è realizzata con un po’ di attenzione in più. Può essere utilizzata tranquillamente su ogni tipo di terreno garantendo tanto comfort e soprattutto intuitività nel suo utilizzo.

Non cambia nulla se si sceglie di affrontare un terreno accidentato o un terreno più tranquillo. Noi ci siamo trovati veramente bene, soprattutto nel portare con noi la bicicletta anche in auto a diversi chilometri di distanza. In giro per Roma è stato davvero semplice muoverci, senza dover sottostare alle dure leggi del traffico urbano.

Il cambio ci è sembrato molto fluido e semplice da usare, così come le modalità di guida intesa come velocità. Il peso di 27,7 kg sembra alleggerirsi mentre si guida, come se fosse una normale bicicletta. In poche parole si tratta del miglior investimento per coloro che intendono muoversi in città ma anche su altri terreni.

Sul sito ufficiale, questa bici elettrica pieghevole costa al momento 799,99 € con ben 300 € di sconto rispetto al listino. La consegna è rapida in 3-7 giorni e si può acquistare con tutti i metodi, tra cui anche PayPal o Klarna che garantiscono la possibilità di effettuare 3 rate da 266,66 € senza interessi.