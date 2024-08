Uno dei prossimi smartphone in arrivo sul mercato è il nuovo Xiaomi 15 Ultra. Riguardo tale dispositivo, si è espresso il leaker Digital Chat Station. Quest’ultimo ha condiviso una serie di dettagli emersi da un prototipo che, secondo quanto dichiarato, sarebbe arrivato tra le sue mani. È importante sottolineare che non viene esplicitamente fatto il nome di Xiaomi 15 Ultra. Eppure i dettagli emersi fanno pensare che si tratti proprio del nuovo smartphone dell’azienda cinese. Vediamo quali sono i dati emersi a riguardo.

Nuovi dettagli sul prossimo Xiaomi 15 Ultra

Il leaker ha parlato di un dispositivo guidato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. La vera particolarità del nuovo smartphone “presentato” da Digital Chat Station è il comparto fotografico. Sembra infatti che il prossimo Xiaomi 15 Ultra presenterà un comparto circolare sul retro, con dimensioni piuttosto generose. Saranno presenti quattro sensori che risultano superiori rispetto a quelli presentati dal modello precedente. Nello specifico, il sensore principale sarà da 50 megapixel. Inoltre, si aggiungono due teleobiettivi e un obiettivo periscopico con dimensioni elevate.

Andando oltre le fotocamere, il dispositivo potrebbe presentare fino a 24 GB di RAM. Il software dovrebbe essere HyperOS 2.0 con Android 15. Mentre la batteria sarà da 6.000 mAh. Per quanto riguarda il design, quest’ultimo dovrebbe risultare curvato su tutti i quattro lati. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di un display con risoluzione di 2K. Sarà inoltre presente anche un sensore ultrasonico che si occuperà del riconoscimento delle impronte digitali. E non è tutto. Il leaker ha parlato di tre prototipi caratterizzati da tre materiali differenti. Nello specifico si parla di pelle, fibra di vetro e ceramica. Non è però chiaro se tutti e tre saranno utilizzati nella fase commerciale o se rappresentano solo delle possibili prove.

Secondo alcune indiscrezioni, e considerando le tempistiche relative al modello predecessore, è possibile che il nuovo dispositivo venga rilasciato entro i primi due mesi del 2025. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali per ottenere maggiori informazioni riguardo il nuovo Xiaomi 15 Ultra.