Apple iPhone 15 Pro è lo smartphone da acquistare nel momento in cui foste alla ricerca di un prodotto che vi permetta di entrare di diritto nel mondo Apple, ed allo stesso tempo siate pronti a raggiungere un livello di risparmio superiore al normale, senza rinunce in termini di prestazioni generali.

Al momento attuale su Amazon è possibile scovare una promozione veramente molto interessante, con la quale il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un prodotto sbrandizzato, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire eventuali difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo, e con 256GB di memoria interna. Quest’ultimo aspetto è da tenere giustamente in considerazione, per il fatto che la ROM, a differenza di altri device in circolazione, non può essere incrementata dal consumatore finale.

Apple iPhone 15 Pro: che occasione su Amazon

Una vera e propria occasione riguardante l’acquisto di Apple iPhone 15 Pro, il prezzo è uno dei più bassi che si siano mai visti prima d’ora, almeno per lo stesso prodotto, con la possibilità di acquistarlo a soli 1099 euro, così da avere in cambio una riduzione di quasi 300 euro sul listino originario. L’ordine lo potete effettuare a questo link.

Lo smartphone, a differenza del fratello maggiore, presenta display da 6,1 pollici, sempre un super Retina XDR di ottima qualità, che però viene impreziosito dalla presenza del refresh rate a 120Hz, utilissimo nella maggior parte delle occasioni, oltre ad un processore A17 Pro, definito dalla stessa Apple clamorosamente innovativo, per la sua capacità di raggiungere prestazioni elevate, mantenendo una autonomia complessivamente più che allineata con gli standard a cui siamo abituati nell’ultimo periodo, anche leggermente superiore.