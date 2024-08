Amazfit GTS 2 è lo smartwatch da acquistare subito nel momento in cui foste interessati ad un prodotto versatile, che non costi in modo eccessivo, e che possa sostanzialmente essere utilizzato da tutti, sia pubblico maschile che femminile, data la presenza di una diagonale dello schermo di “soli” 43 millimetri. Questi è comunque a colori, completamente touchscreen, un AMOLED con regolazione della luminosità e performance più che interessanti.

Lo smartwatch presenta Amazon Alexa integrato direttamente, così da poter gestire e controllare l’assistente vocale dal polso, ben 90 modalità sportive tra cui poter scegliere, una impermeabilità fino a 5ATM, oltre al chip GPS, il che gli permette di poter tranquillamente registrare le attività al polso, senza necessariamente fare affidamento solo ed esclusivamente allo smartphone.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale dove avrete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta, solo per gli iscritti.

Amazfit GTS 2: l’occasione migliore da non perdere

Amazfit GTS 2 può essere acquistato su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, infatti gli utenti si ritrovano a poter risparmiare circa il 36% del valore originario di listino, che era di 109,90 euro, così da arrivare a poter investire solamente 69,90 euro. Per effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

Disponibile ufficialmente in due colorazioni differenti, lo smartwatch presenta al proprio interno una memoria di 3GB, con la quale riuscire a memorizzare anche 300 brani differenti, oltre a tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati di vedere: tra cui chiaramente il monitoraggio dell’attività fisica, del battito cardiaco, dei passi, delle calorie bruciate, della SPO2 (percentuale di ossigeno nel sangue), oppure più semplicemente il sonno.

Il prodotto è commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che va a coprire tutti i singoli difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero effettivamente andare a riscontrare in fase di utilizzo (eventualmente almeno, non i danni causati dal consumatore stesso).