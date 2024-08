Truffa: questi sono i messaggi che hanno prosciugato il conto degli utenti

A colpi di nuovi messaggi, i truffatori stanno mettendo su un vero e proprio giro improntato sulla truffa. Dei testi arrivano tramite e-mail e seminano il panico, facendo credere ai poveri utenti di aver trovato un regalo o qualcosa di vantaggioso da sfruttare.

In basso si possono leggere i messaggi in arrivo, in modo da poter identifica l’eventuale truffa senza troppi problemi.

Truffa in corso contro gli utenti, ecco i due messaggi da tenere d’occhio

“scrivo per invitarvi a conoscermi.

Mi chiamo Elvera, sono una donna che si assume tutti i rischi della vita, soprattutto quando se lo merita.

Quando si tratta dei miei sogni, non esiterò a farlo. Sono qui per prendermi una pausa dallo stress quotidiano della mia vita e della mia carriera.

Sono qui solo per sesso amichevole. Niente di speciale. E ti suggerisco di darci il nostro primo appuntamento casuale.

Ecco il mio profilo di contatto Sweetlove_Elvera-345, l’accesso è concesso dopo la registrazione.

Non vedo l’ora che arrivi questa splendida giornata“.

In realtà c’è anche un altro messaggio, questa volta da parte di un nome molto famoso che però non c’entra nulla: Carrefour. Anche questa azienda è parte lesa, esattamente come gli utenti, in quanto viene utilizzato il suo nome in maniera indebita. Questo il testo di fronte a cui gli utenti si sono ritrovati:

“Vorremmo offrirle l’opportunità unica di ricevere uno spazzolino elettrico Oral B iO serie 9 in omaggio! !Per usufruirne, basta rispondere a questo breve questionario sulla sua esperienza con Carrefour.

Potrebbero essere applicate spese di consegna

Numero cliente:

#IT486075422“.

Come il messaggio precedente, anche questo è scritto veramente molto male ed è da qui che si capisce che si tratta di un inganno. Ovviamente per evitare di finire nella rete bisogna solo ed esclusivamente non cliccare sui collegamenti ipertestuali. È tramite quelli che gli utenti riescono a fregare le persone senza problemi.