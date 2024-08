A partire dal 26 agosto 2024, TIM ha introdotto due nuove offerte per gli amanti del mobile e dello streaming. Queste ultime combinano infatti servizi di telefonia mobile e pacchetti TIMVISION. Stiamo parlando della promozione “Mobile e TV Promo” disponibile per tutti, sia nuovi che già clienti. Tale soluzione include minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS e ben 10 GB di traffico dati 5GUltra. Il tutto con una velocità fino a 2Gbps, di cui 14GB utilizzabili in roaming nell’Unione Europea. Il costo mensile è di 12,99€. Anche se è necessario associare uno dei piani TIMVISION per poter accedere al prezzo scontato. Nel caso fosse interessati potete attivarla online oppure presso un negozio fisico autorizzato.

Promo TIM: abbinamenti e dettagli sull’attivazione

La seconda offerta, è denominata “Mobile e TV MNP“. Essa è pensata per i nuovi clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero da alcuni operatori. Tra cui Fastweb, iliad e altri ancora. Questa versione include le stesse condizioni di minuti illimitati e 100GB in 5G Ultra, di cui 9GB utilizzabili in roaming UE. Ma il costo è ulteriormente ridotto a 7,99€ al mese. Sempre con l’obbligo di sottoscrivere un piano TIMVISION. Il costo di attivazione in questo caso è di soli 5€.

Entrambe le proposte richiedono l’abbinamento con pacchetti streaming TIMVISION come “Intrattenimento” o “Calcio e Sport Light“. Tutti disponibili a un prezzo scontato di 7€ al mese. TIM consente comunque di scegliere tra altri soluzioni TIMVISION, da selezionare entro 25 giorni dall’attivazione. Se ciò non avviene, l’offerta mobile passa al prezzo pieno.

È possibile completare l’ abbonamento direttamente online utilizzando lo SPID per l’identificazione, sia per le SIM fisiche che per le eSIM. Questo processo rapido permette di ottenere una nuova linea in pochi minuti senza attendere la consegna fisica della scheda. Le offerte includono anche l’accesso prioritario alla rete 5G Ultra di TIM e vantaggi nei servizi di streaming. Come Disney+, Netflix e Prime Video, che compongono l’offerta TIMVISION Intrattenimento.