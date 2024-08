Si avvicina sempre di più l’atteso annuncio per i nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro. In attesa che l’azienda rilasci informazioni ufficiali sono diverse le indiscrezioni trapelate. Quest’ultime fanno riferimento ai nuovi smartphone che faranno parte della fascia alta e presenteranno alcuni dettagli particolarmente interessanti.

Ecco cosa sappiamo sui nuovi Xiaomi 14T e 14TPro

Le principali informazioni sono emerse dai benchmark di Geekbench. Diverse voci sono state più o meno confermate. In tal modo è stato delineato un quadro più preciso riguardo i nuovi smartphone Xiaomi in arrivo. Per il processore interno, il dispositivo di punta, il modello 14T Pro, dovrebbe presentare un MediaTek Dimensity 9300+ a 4nm. Inoltre, saranno presenti 12 GB di RAM. La memoria interna sarà UFS 4.0 da 256GB.

I nuovi smartphone dovrebbero presentare un display OLED. Per le dimensioni si parla di 6,67 pollici. La risoluzione è di 1,5K+, mentre il refresh rate arriva fino a 144 Hz. Dal punto di vista del comparto fotografico, al momento le informazioni sono incerte. Alcune voci hanno ipotizzato la presenza un teleobiettivo con ottiche Leica. Ma bisognerà attendere informazioni certe prima di poter confermare quanto detto. La batteria potrebbe arrivare a 5500 mAh. Inoltre, potrebbe presentare la ricarica rapida cablata da 120 W.

Per quanto riguardo il modello Xiaomi 14T, invece, il processore dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Anche qui la RAM dovrebbe essere da 12 GB. In questo caso mancano però informazioni più esaustive.

Entrambi i dispositivi, considerando i predecessori, è ipotizzabile che saranno dotati di certificazione IP68. Quest’ultima conferma la resistenza ad acqua e polvere. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo. I precedenti Xiaomi 13T e 13T Pro erano stati lanciati sul mercato al prezzo di 699 e 799 euro. Riguardo i nuovi modelli, per il momento non è chiaro se avranno un costo simile o sarà previsto un aumento. Per ottenere maggiori dettagli sarà necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda. Quest’ultime però potrebbero non tardare molto. D’altronde i precedenti modelli della serie 13 erano stati presentati ufficialmente nel mese di settembre. È dunque possibile ipotizzare che anche i nuovi smartphone potrebbero essere ormai vicini alla loro presentazione ufficiale.