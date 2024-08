WhatsApp: il trucco per bloccare i messaggi dagli sconosciuti

Capitato anche a te di ricevere messaggi improvvisi su WhatsApp da numeri sconosciuti e di dubbia provenienza? Magari dall’Indonesia o da Paesi simili che proprio non ci si aspetterebbe di vedere. Proprio per questa ragione, adesso WhatsApp introduce una nuova funzione. L’opzione è stata generata per proteggerti dallo spam e dai contatti indesiderati. Questa novità, attualmente disponibile nella versione beta 2.24.17.24 per Android, consente di bloccare automaticamente i messaggi. Stoppa tutti i messaggi provenienti da numeri che non hai salvato nella tua rubrica. Se ricevi un alto volume di messaggi da numeri sconosciuti, WhatsApp li bloccherà automaticamente, proteggendoti da potenziali truffe o contenuti dannosi che potrebbero colpire il tuo smartphone.

Miglior utilizzo e più sicurezza su WhatsApp

Questa funzione è pensata per migliorare la tua esperienza di utilizzo e garantire maggiore sicurezza. Ridurre il rischio di essere disturbato da contatti non desiderati è una delle priorità di WhatsApp, che mira a risolvere definitivamente il problema dello spam. Inoltre, tale novità contribuisce a migliorare le prestazioni dell’app. Ricevere meno messaggi di spam significa meno dati da elaborare per WhatsApp. Di conseguenza, l’app diventa più leggera e veloce, ottimizzando l’uso delle risorse del tuo dispositivo.

Il blocco automatico dei messaggi da numeri sconosciuti è certo un importante passo avanti nella protezione degli utenti. WhatsApp dimostra come sempre quanto lavori duramente. Il suo impegno nel migliorare la sicurezza e la qualità della sua piattaforma è costante e non si ferma mai. Per sfruttare al meglio tutte le nuove funzionalità, assicurati di mantenere l’app sempre all’ultima versione aggiornandola! In tal modo, avrai sempre la massima protezione possibile e tutte le opzioni appena create da Meta.

L’aggiornamento fa parte di una serie di miglioramenti atti a massimizzare la privacy dell’utenza. WhatsApp ha anche introdotto da poco MetaAI, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale di Meta. Oltre a questo abbiamo visto anche la funzione per creare stickers personalizzati tramite AI, integrata con GIPHY. Tutte le innovazioni arricchiscono WhatsApp e trasformano in continuazione il nostro uso dell’app che diviene maggiormente interattivo e versatile.