Lidl: Offerte strepitose per il Fai-da-Te nel volantino

Troverai da LIDL un universo di offerte straordinarie e prodotti sensazionali che non ti aspetteresti mai di scoprire. Lo store è super completo, ha di tutto, è un negozio incredibile ricco di occasioni imbattibili. Se hai bisogno di elettrodomestici per la cucina o di tecnologia utile per il fai-da-te, Lidl ti sorprenderà sempre! Non c’è solo cibo ad aspettarti! Il negozio ha una serie di promozioni imperdibili ogni settimana che ti faranno risparmiare un botto e ti permetteranno di completare tutti i tuoi progetti di casa oltre a farti fare una spesa da urlo. Prepara i guanti da lavoro!

Datti al fai-da-te con le offerte extra Lidl

Il vero top del top delle promo in volantino di stavolta da LIDL è la linea Parkside, rinomata per la sua qualità eccezionale a prezzi assurdi. Hai bisogno di un trapano per i tuoi lavori in casa? Lidl ha esattamente ciò che fa per te. Nel nuovo volantino troverai il fantastico set trapano avvitatore ricaricabile, con due velocità, a un prezzo stracciatissimo di soli 89,00 euro. Un prezzo fenomenale per uno strumento indispensabile! Ma non è tutto quel che c’è! Se cerchi qualcosa di più potente, c’è il trapano a percussione scalpellatore, in offerta ad appena 79,00 euro. Questo attrezzo è perfetto per i lavori più difficili. Le punte dei tuoi attrezzi non tagliano più come una volta? Lidl ti propone un affilatore per punte trapano a un prezzo ultra scontato di 19,99 euro.

Troverai punte da trapano per cambiare le tue vecchie e set raspe e mole per legno a soli 8,99 euro. E per i veri professionisti, c’è la tagliatrice al plasma, completa di tutti gli accessori possibili, a un prezzo pazzo di 129,00 euro. Vuoi personalizzare i tuoi progetti? Lidl ha l’incisore elettrico ricaricabile usabile su qualsiasi superfice per soli 17,99 euro. Lidl è il posto giusto per trovare tutto ciò di cui hai bisogno! Riempirai il carrello con articoli per la spesa quotidiana e con gli attrezzi più innovativi. Non lasciarti sfuggire queste occasioni uniche! Visitando il negozio più vicino, scoprirai altre sorprese incredibili. Scopri dove sia il negozio più vicino nella tua zona andando sul sito ufficiale da questo link.