Waymo e Zeekr: la nuova frontiera della guida autonoma

Presto potremmo vedere il nuovo modello di Zeekr con a bordo la sesta generazione di guida autonoma di Waymo sulle strade statunitensi. L’azienda ha già testato con successo questa tecnologia avanzata. Ha percorso migliaia di chilometri percorsi per vederne la funzionalità. Al momento, Waymo sta conducendo il suo servizio di robotaxi in città come San Francisco, Phoenix. In tali città sta utilizzando veicoli come monovolume Chrysler Pacifica ibride e SUV Jaguar I-Pace elettriche. Con questa nuova generazione, però, il campo di applicazione si allargherà di certo parecchio di più.

Perché questa novità è così rilevante? La risposta è semplice: accuratezza e adattabilità. La nuova guida autonoma di Waymo è stata ottimizzata per garantire campi visivi sovrapposti fino a 500 metri, sia di giorno che di notte. Una delle innovazioni più importanti è la capacità di funzionare in modo preciso anche in condizioni climatiche avverse, come neve e ghiaccio. Non è solo una questione di visibilità, ma di sicurezza.

Software più avanzati ed intelligenza artificiale per la guida autonoma Waymo

La nuova generazione è guidata un software molto avanzato. questo è supportato dalla potenza intelligenza artificiale, che legge e interpreta totalmente l’ambiente circostante. I sei radar, i quattro sensori lidar e le tredici videocamere lavorano insieme per fornire una comprensione completa e dettagliata della strada. È la tecnologia che si adatta al veicolo, e non il contrario. Tale approccio si riflette anche nel design del veicolo. Waymo, in collaborazione con Zeekr, ha creato un’auto che nasce per la guida autonoma. Non è solo un aggiornamento di modelli esistenti, ma un progetto pensato dall’inizio con questa finalità.

Lo spazio è stato ottimizzato, con porte scorrevoli e un design compatto, per integrare al meglio tutti i sensori necessari. Dove si trova la vera rivoluzione? Nel fatto che Waymo è riuscita a ridurre il numero di sensori rispetto ai modelli precedenti, pur aumentando l’efficacia del sistema. È una svolta che potrebbe cambiare il panorama della mobilità autonoma. La collaborazione con il produttore cinese Zeekr rappresenta un passo importante per Waymo. Con questa sesta generazione, l’azienda di Alphabet punta a portare la guida autonoma a un nuovo livello, dimostrando ancora una volta di essere tra i leader indiscussi del settore.