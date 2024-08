Drag & Drop Google in arrivo su Quick Share per tablet Android

Quando sarà disponibile la nuova funzione di drag & drop sui tablet Android? Al momento non c’è una data certa, ma Google sta lavorando intensamente su questa novità per la sua utenza. La funzione è in realtà già presente nella versione beta di Google Play Services (24.34.32) per Android. La notizia è stata riportata da AndroidAuthority, ma la funzionalità non è ancora pienamente operativa. Tuttavia, pare sia solo questione di tempo prima che possa arrivare a tutti gli utenti.

Attualmente, condividere un file su Quick Share richiede diversi passaggi: selezionare il file, premere il pulsante “Condividi”, scegliere Quick Share e poi il dispositivo di destinazione. Con il drag & drop, questa procedura sarà notevolmente semplificata. Basterà trascinare il file sull’icona del dispositivo a cui si vuole inviarlo, proprio come già accade su Windows. Un miglioramento che potrebbe velocizzare molto le operazioni quotidiane per chi usa device Android.

Condividere in un lampo sui tablet Android grazie alla funzione Google

Il drag & drop è una delle funzioni più comode per la condivisione dei file, e presto sarà integrato anche su tablet Android. Chi usa già Quick Share su Windows sa quanto sia intuitivo e pratico. L’obiettivo di Google è rendere il sistema di condivisione di file su Android altrettanto semplice, eliminando passaggi inutili e rendendo l’esperienza più veloce possibile. Questa novità arriva a seguito della fusione di Nearby Share con Quick Share all’inizio dell’anno. Un’unione che ha reso possibile la creazione di un sistema unico, spesso definito il “AirDrop di Android“. Se finora mancava una funzione di drag & drop su tablet Android, presto anche questo punto sarà completato. Non resta che attendere il completamento dello sviluppo. La gesture per trascinare i file è già stata implementata, come mostrato in un video mostrato online sulla funzione, ma la condivisione non va ancora a buon fine. Quando sarà finalmente operativa, potrebbe diventare uno strumento davvero irrinunciabile, utile per chi condivide file frequentemente.