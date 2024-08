Mercedes: guida autonoma di Livello 4 sulle strade di Pechino

Mercedes raggiunge un traguardo strabiliante nel campo tecnologico riguardante la guida autonoma. L’azienda diventa la prima casa automobilistica europea ad ottenere l’autorizzazione per testare veicoli dotati di tecnologia di Livello 4 sulle strade di Pechino. L’evoluzione superiore arriva dopo che lo scorso anno Mercedes aveva già ricevuto il via libera per condurre test su veicoli con guida autonoma di Livello 3, mostrando un “naturale” progresso.

Il Livello 4 è infatti un passo avanti rispetto ai precedenti stadi di automazione. In specifiche condizioni, i veicoli di questo livello sono in grado di gestire autonomamente tutte le manovre di guida. In tal modo riescono a dare al conducente la possibilità di dedicarsi ad altre attività. Attenzione alla fantasia però: l’intervento umano può essere ancora necessario in situazioni di emergenza. Per i test, Mercedes utilizzerà due modelli Classe S appositamente modificati. Questi sono dotati di sensori avanzati come LiDAR, radar a onde millimetriche e telecamere, importantissimi per garantire la sicurezza e l’affidabilità della guida.

Mercedes e Cina spingono sulla guida autonoma

La Cina spinge molto sulla guida autonoma e la Mercedes non è che una delle aziende nel Paese a testare tecnologia. Nel mercato questi sistemi stanno diventando infatti sempre più diffusi. Diverse case automobilistiche, sia locali che internazionali, stanno già implementando tecnologie avanzate di assistenza alla guida nelle loro vetture. Grazie a questa strategia e al suo lavoro, la Mercedes punta così a rafforzare la propria posizione dando anch’essa soluzioni che potrebbero rendere i suoi modelli ancora più attraenti per i consumatori cinesi.

La Mercedes continua a sviluppare e implementare tecnologie di guida autonoma anche in altri Paesi e non si limita alla Cina. In Germania, ad esempio, la casa automobilistica offre già ai clienti il sistema Drive Pilot, che consente la guida autonoma di Livello 3. In condizioni di traffico intenso o congestionato, il sistema permette all’auto di prendere il controllo fino a una velocità di 60 km/h. Anche in questo caso richiede tuttavia che il conducente rimanga pronto a intervenire se necessario. Riuscirà ad arrivare tale tecnologia anche a noi? Potremmo provarne il brivido anche sulle nostre di strade? Unica cosa certa è che Mercedes farà di tutto per confermare il suo ruolo di leader nello sviluppo delle tecnologie di guida autonoma.