Ring Battery Video Doorbell: video in HD e sicurezza avanzata

Ring ha appena lanciato il suo nuovo Battery Video Doorbell. Si tratta di uno speciale videocitofono che promette di migliorare la sicurezza domestica con un campo visivo eccezionale. Il dispositivo dona a chi lo acquista un video in HD con un angolo di visuale di 150° x 150°. In tal modo permette una visione a figura intera di chiunque si trovi alla porta. Rispetto al modello precedente, la visuale è stata ampliata del 66%. E con la visione notturna a colori, la sicurezza non conosce limiti di orario.

Perché questa visuale completa è così importante? Quando si tratta di sicurezza, ogni piccolissimo dettaglio conta. Sapere chi si trova alla porta, visualizzare pacchi o altre minacce diventa più semplice con un campo visivo maggiore. Il videocitofono della Ring è dotato anche di un sistema di rilevamento avanzato con zone personalizzabili e notifiche che arrivano sullo smartphone in tempo reale.

Prezzo e vantaggi del videocitofono Ring

Grazie all’audio bidirezionale, è possibile comunicare con chi si trova all’esterno. Così si può avere davvero il controllo totale di quel che accade fuori la propria porta. Disponibile al pre-ordine su Amazon.it e Ring.com al costo di appena 99,99€, la spedizione inizierà il 4 settembre 2024. Una soluzione avanzata ad un prezzo stracciato se confrontato con device simili.

Un altro vantaggio è la facilità di installazione. Il montaggio a perno permette di fissare rapidamente il dispositivo alla parete, rendendo anche la ricarica della batteria un gioco da ragazzi. Quando è necessario, basta sganciare il videocitofono Ring con un semplice utensile per ricaricarlo. Attivando l’abbonamento a Ring Protect, si accede a funzioni aggiuntive come gli Smart Alert, che distinguono se alla porta c’è un pacco o una persona. Inoltre, è possibile memorizzare i filmati nel cloud per un massimo di 180 giorni e ricevere notifiche dettagliate con anteprime fotografiche direttamente sul telefono. Ring non trascura ovviamente una privacy avanzata. Tramite le zone di privacy personalizzabili, gli utenti possono decidere quali aree monitorare. Grazie inoltre alla crittografia end-to-end, i video rimangono sempre protetti.