Atari torna a far parlare di sé con la reintroduzione di una delle sue console più iconiche, l’Atari7800. Dopo il successo della versione originale del 1986, la storica console sarà rilanciata il 29 novembre 2024. Ma questa volta in una veste completamente rinnovata. Il nome della nuovo modello, Atari7800+, già anticipa le innovazioni che la caratterizzano. Pur mantenendo quel tocco nostalgico tanto amato dai fan. La console, come detto, avrà un design rivisitato, con linee più moderne ma che conservano lo stile classico. Le dimensioni sono state ridotte per renderla più compatta e adatta alle esigenze odierne. Senza però rinunciare al fascino retrò che l’ ha resa celebre.

Atari 7800+: nuovi giochi e accessori, un’ esperienza completa ed inedita

Il punto forte di questa nuova versione è senza dubbio l’integrazione con la tecnologia moderna.

L’ Atari 7800+ è dotata infatti di una porta HDMI, grazie a cui è possibile collegarla ai televisori attuali. Garantendo così una qualità video superiore rispetto al passato. In più, la ricarica avviene tramite una porta USB-C, una soluzione pratica e al passo con i tempi. La console supporta anche le cartucce originali, sia dell’Atari7800 che della 2600. Permettendo ai giocatori di rispolverare i loro vecchi giochi preferiti. Così da rivivere le atmosfere del passato ma con un’esperienza nettamente migliorata. Il tutto sarà offerto a un prezzo di 119,99€, con la possibilità di preordinare già ora.

L’Atari7800+ sarà lanciata insieme a un pacchetto di giochi classici, con sei titoli disponibili al momento del lancio. Tra questi spiccano nomi come “Asteroids Deluxe” e “Bentley Bear’s Crystal Quest”. Plaion, l’azienda che ha curato il ritorno della console, offrirà anche una serie di nuovi accessori per arricchire l’esperienza di gioco. Il controller wireless CX78+, incluso nella confezione, si ispira allo stilw originale ma con tutte le comodità della tecnologia attuale.

In aggiunta, il 29 novembre vedrà l’uscita di due nuovi controller. Ovverl, il CX40+ Joystick e il CX78+ Gamepad. Entrambi disponibili al prezzo di 34,99€ ciascuno. Per chi ama i giochi dell’Atari2600, saranno disponibili anche quattro titoli aggiuntivi. Tra cui “Caverns of Mars” e “RealSports Collection”. Insomma, l’ Atari 7800+ promette di offrire un’esperienza completa. Capace di unire il fascino del retrogaming con le esigenze del pubblico moderno. Un acquisto imperdibile per tutti i nostalgici e i nuovi appassionati.