WhatsApp continua a migliorare la sua piattaforma. Dimostrando un costante impegno nel perfezionamento delle funzionalità offerte. L’ultima versione beta, la 2.24.18.9, disponibile per gli utenti iscritti al Google PlayBeta Program, non introduce nuove funzionalità utilizzabili immediatamente. Essa offre però interessanti anticipazioni sulle “Liste”. Una funzione attualmente in fase di sviluppo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone gestiscono i propri contatti. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che tale novità sia accessibile anche solo per la versione di prova. Ma il team di sviluppo della piattaforma sembra già essere al lavoro per renderla più efficiente e versatile possibile.

WhatsApp: attesa per la nuova funzionalità, liste ancora in fase di sviluppo

Le Liste, nella “versione italiana” potrebbero essere denominate “Elenchi”. Esse, come detto, permetteranno di organizzare in modo più semplice e intuitivo i propri recapiti telefonici. Dalla versione 2.24.18.9 emerge che WhatsApp sta lavorando non solo sulla creazione di questa novità, ma anche sulla possibilità di personalizzarla. Le persone potranno infatti assegnare un nome agli elenchi. Inserendo persino delle emoji divertenti. Tutto ciò al fine di rendere la loro “rubrica virtuale” dinamica e personalizzata a seconda dei gusti di ciascuno. . Questi dettagli sono tutti emersi dall’analisi del codice dell’app. Il quale ha appunto indicato che la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è pronta per il rilascio definitivo.

Per il momento, i dettagli sulle Liste sono limitati, anche se sembrano essere già piuttosto promettenti. Questa novità si aggiunge al lungo elenco di miglioramenti che l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo continua a implementare ogni giorno. Non è ancora chiaro quando tutto ciò verrà reso, ma l’interesse a riguardo è senz’ altro già molto alto. Per chi volesse seguire da vicino il suo sviluppo è consigliabile restare aggiornati tramite i canali ufficiali di WhatsApp o partecipare al programma beta.