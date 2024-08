Google ha avviato il lancio di un importante aggiornamento per Gemini, il suo assistente AI su Android. Tale innovazione introduce un design completamente rinnovato e nuove funzionalità attese da tempo. Il cambiamento più evidente è l’introduzione di un pannello fluttuante. Quest’ ultimo si sovrappone all’interfaccia attuale anziché aprire una nuova schermata a tutto schermo. Si tratta di un importante passo avanti rispetto alla precedente versione. In quanto rende l’interazione con l’assistente molto meno invasiva e più in linea con il flusso di lavoro degli utenti.

Il nuovo pannello fluttuante è accompagnato da un’animazione luminosa. Una scelta di stile che rende l’interazione con Gemini più dinamica e visivamente accattivante. Questa modifica, oltre a migliorare l’aspetto estetico, offre anche un vantaggio funzionale non indifferente. Infatti, ora sarà possibile utilizzare il chatbot senza essere costretti a uscire dall’app che si sta utilizzando. In modo da garantire una continuità nell’esperienza d’uso che prima mancava.

Gemini: nuove funzioni e diffusione graduale, cosa aspettarsi

Un’altra novità rilevante è l’integrazione della funzione di generazione di immagini di Gemini all’interno del nuovo pannello. Infatti le immagini potranno finalmente essere trascinate direttamente in altre app, come Gmail o Google Messaggi. Semplificando ulteriormente il processo di condivisione.

Oltre al restyling grafico, l’aggiornamento porta con sé nuove funzioni che arricchiscono l’esperienza d’uso generale. Una delle aggiunte più attese è la funzione “Chiedi informazioni su questo video”, che finalmente arriva anche in Italia. Questa, disponibile quando si attiva Gemini durante la visione di un video su YouTube, permette di chiedere all’assistente AI di riassumere il contenuto di quanto visto o di rispondere a domande specifiche per approfondire determinati argomenti.

La distribuzione del nuovo pannello fluttuante è ancora in fase iniziale. Alcune segnalazioni indicano la sua presenza su dispositivi come il Galaxy Z Fold 6 e il Pixel 8 Pro. Tuttavia, Google ha confermato che nelle prossime settimane l’aggiornamento sarà reso disponibile a tutti gli utenti Android. Questa fase di lancio graduale permetterà di monitorare l’accoglienza del nuovo design. Così da poter apportare eventuali correzioni prima che venga rilasciato in maniera globale.