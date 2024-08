TIM ha lanciato una serie di nuove offerte per i suoi clienti, legate ai pacchetti TIMVISION Calcio e Sport Light. Con una particolare attenzione alla stagione calcistica 2024/2025. Tra le novità più interessanti, i clienti TIM di rete mobile potranno abbonarsi al piano annuale del servizio con pagamento mensile a un prezzo ridotto. In particolare, grazie a una promozione valida per pochi giorni, è possibile attivare il pacchetto a soli 7€ al mese per il primo anno. Dopodiché si passa a 13,99€ mensili, mantenendo un vincolo di 12 mesi. Tale iniziativa è stata comunicata attraverso una campagna SMS e notifiche tramite l’app MyTIM, in occasione dell’inizio del campionato di Serie A.

Promo TIMVISION: cosa devi sapere a riguardo

TIMVISION Calcio e Sport Light include diverse opzioni per gli appassionati di sport. Tra queste il nuovo DAZN Goal Pass, Disney+ Standard con pubblicità e Infinity+. Questo pacchetto consente di seguire in diretta tre partite della Serie A per ogni giornata, in co-esclusiva con Sky e NOW, oltre a tutti gli highlights delle 38 giornate. In più, offre la possibilità di vedere tutta la SerieB, la Liga EA Sports e altre competizioni calcistiche di rilevanza internazionale. Da notare che il DAZN Goal Pass è limitato esclusivamente al calcio. Sono dunque esclusi altri contenuti sportivi come i canali Eurosport. Per i clienti TIM già abbonati ai servizi di rete fissa, che scelgono di effettuare il passaggio alla Fibra FTTH, l’offerta è disponibile al prezzo scontato di 7€ al mese a tempo indeterminato. In alternativa, sarà possibile combinare TIMVISION Calcio e Sport Light con altri servizi TIM. Come ad esempio TIM WiFi Casa e TV, ai quali si può accedere ottenendo ulteriori sconti.

In ogni caso, se siete interessati ad altre soluzioni proposte dall’ operatore, sia per quanto riguarda il suo servizio streaming che quello di telefonia, vi consigliamo di consultare il suo sito ufficiale. Oppure, recarsi presso un negozio fisico di vendita autorizzato. TIM, uno dei leader assoluti nel mercato delle telecomunicazioni, prevede numerosissime promozioni per ogni tipo di esigenza.