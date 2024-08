Negli ultimi anni, l’evoluzione dell’IA ha portato a risultati sorprendenti. Soprattutto nel campo della manipolazione delle immagini. I nuovi smartphone, come i Samsung Galaxy Z Fold6 e i GooglePixel 9, offrono strumenti avanzati che permettono di modificare foto in pochi secondi. Anche se non si possiedono competenze tecniche specifiche. L’aggiunta o la rimozione di dettagli in una foto, fino a inserire persone che non erano presenti originariamente, è diventata una funzione standard. Questo progresso tecnologico, da un lato offre tantissime potenzialità creative. Ma solleva anche gravi preoccupazioni. La linea tra ciò che è reale e ciò che è falsificato diventa sempre più sottile.

L’ IA e le manipolazioni fotografiche: una sfida alla ricerca della verità

L’impiego di simili tecnologie ha già mostrato le sue conseguenze. Specialmente nel campo della disinformazione politica. Non è raro imbattersi in immagini manipolate che tentano di influenzare l’opinione pubblica o screditare figure istituzionali. Un esempio recente riguarda una foto falsa di Taylor Swift creata con l’IA, usata in un contesto politico. In un’epoca in cui le immagini digitali possono essere facilmente manipolate, è fondamentale quindi sviluppare un approccio critico verso ciò che vediamo online.

La possibilità di creare foro realistiche grazie all’intelligenza artificiale non si limita al mondo della politica. Gli strumenti generativi come “Ricrea” nel Magic Editor dei Pixel permettono di alterare fotografie in modi prima impensabili. Ad esempio, una semplice foto di un’auto può essere modificata per mostrare un danno inesistente. Oppure un’immagine di una casa in affitto può essere migliorata per sembrare più attraente. Queste tecniche possono trarre in inganno una moltitudine di persone.

La crescente capacità di manipolare immagini pone una sfida seria alla fiducia nelle prove visive. Fino a pochi anni fa, una foto era considerata una testimonianza affidabile. Oggi, con lo sviluppo dell’ IA, anche le immagini più innocue possono essere modificate per trasmettere falsità. La società deve quindi affrontare il rischio di fake news ancora più difficili da smascherare. La soluzione non è facile. Ma consiste in una maggiore consapevolezza critica e un’educazione digitale avanzata per distinguere il vero dal falso.