Agosto sta per finire e per tutti gli amanti del mondo degli smartphone e di Apple in generale questo significa una cosa su tutto, i nuovi iPhone stanno per arrivare, iPhone 16 nelle sue varie versioni sta arrivando e la presentazione è imminente, cosa che ovviamente sta portando alla nascita di numerose aspettative inerenti soprattutto l’Intelligenza Artificiale che finalmente sbarcherà sui device accompagnata dall’attesissimo iOS 18, il quale è arrivato alla settima versione in Beta e si accinge al lancio globale.

All’inizio del mese alcune voci hanno parlato di un probabile Keynote il 10 Settembre che toglierà una volta per tutte il velo da quanto Apple ha a cantiere, ebbene dopo l’attesa Mark Gurman ha deciso di scoprirsi lanciando la conferma che tutti aspettavano, secondo quest’ultimo il Keynote di presentazione dei nuovi iPhone sarà proprio il 10 Settembre.

Più prodotti oltre ad iPhone

Come se non bastasse Gurman si è sbottonato non solo su iPhone 16 ma anche sul Keynote e su cosa mostrerà al pubblico, infatti secondo quest’ultimo oltre ad iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max la presentazione di Apple metterà la luce dei riflettori anche agli Apple Watch Series 10, su un nuovo Apple Watch Ultra e anche su un Apple Watch SE che potrebbe avere una cassa in plastica, saranno presenti anche gli AirPods 4.

Ma non è finita qui, sembra infatti che Gurman abbiamo proprio voluto esagerare e ha annunciato che tutti i nuovi iPhone verranno messi ufficialmente in vendita a partire dal 20 Settembre.

Ovviamente nulla è ufficiale e si tratta di voci di corridoio, ciò non toglie che Gurman è una fonte affidabile e raramente si è sbagliato, il 10 Settembre è tra l’altro una data compatibile e coerente con quanto fatto da Apple anche in passato, di conseguenza è plausibile pensare che anche se le info non dovrebbero rivelarsi corrette, lo scostamento sarà molto sottile.