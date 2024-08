Honor Magic V3: il pieghevole punta in alto senza cambiare prezzo

Gli smartphone pieghevoli stanno sempre più prendendo piede. Da che sembravano qualcosa di assurdo e di spettacolare, oltre che introvabile, ora ci sono sempre più utenti che li posseggono. Sarà anche che, rispetto l’inizio, ci sono anche più case produttrici che ormai si concentrano su questa tipologia di device tanto apprezzato. Oltre alla Samsung o la Motorola, troviamo tra i più acquistati anche gli smartphone foldable Honor. Le promozioni di lancio sono uno dei punti di forza di Honor. Non sarebbe sorprendente vedere offerte simili a quelle del predecessore Magic V2, che poteva essere acquistato con un forte sconto. Potremo quindi aspettarci riduzioni sul prezzo ufficiale, che, secondo i rumors, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.999 euro. Se Honor confermasse queste promozioni, quanto costerà davvero per i primi acquirenti?

Le differenze innovative del nuovo pieghevole Honor

L’Honor Magic V3 si distingue per essere più sottile e potente del suo predecessore. Come detto, la vera “magia” sta nell’assenza di un aumento del prezzo rispetto alla generazione precedente. Questo aspetto potrebbe giocare un ruolo cruciale nella competizione con altri pieghevoli presenti sul mercato. Disponibile in tre colori: nero, verde e marrone, presenta inoltre 12 GB di RAM e ben 512 GB di archiviazione. Una scelta di configurazioni ideali per chi cerca prestazioni elevate e grande spazio.

Dal momento che il dispositivo è già stato rilasciato in Cina, le sue specifiche tecniche ormai sono note, ma ci sono ancora dubbi sul prezzo e sulle offerte per il mercato europeo. Secondo un’indiscrezione del leaker Sudhanshu Ambhore, il costo ufficiale dell’Honor Magic V3 in Europa potrebbe aggirarsi per l’appunto sui 1.999 euro. L’attesa dei dettagli, però, sta per finire. L’Honor Magic V3 sarà ufficialmente svelato il 5 settembre 2024 durante l’IFA di Berlino, insieme a due altri prodotti della casa cinese: il tablet Magic Pad 2 e il laptop MagicBook Art 14. I fan della tecnologia mobile sono curiosi di scoprire se l’azienda saprà mantenere davvero la promessa di un pieghevole all’avanguardia senza alzare il prezzo. Pronti a scoprire il prossimo passo nell’evoluzione degli smartphone pieghevoli?