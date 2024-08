BMW X3 2024: tecnologia, spazio e comfort di alta gamma

La BMW X3 2024 è un esempio perfetto di come la casa bavarese continui a ridefinire il concetto di comfort e tecnologia. All’interno, troviamo una cura dei dettagli che fa la differenza. Le bocchette dell’aria condizionata, curate in ogni particolare, si distinguono per la loro finitura raffinata. Il loro orientamento può essere facilmente regolato tramite un pratico pannello di controllo integrato nelle portiere. Ciò è possibile sia per il conducente che per il passeggero anteriore. I sedili in pelle, anch’essi personalizzabili in vari colori e rivestimenti, offrono un’esperienza di comfort su misura. Le modanature in alluminio spazzolato e gli elementi luminosi a contrasto, anch’essi personalizzabili, arricchiscono ulteriormente l’abitacolo della BMW. Il risultato è lusso moderno e minimal.

Caratteristiche innovative della nuova creazione targata BMW

Il sistema iDrive, alimentato dal BMW OS 9, offre un’esperienza d’uso intuitiva e reattiva. Grazie ai servizi BMW Digital Premium, è possibile accedere a diverse app di streaming musicale e video direttamente dallo schermo dell’auto. Naturalmente, non manca la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, inclusa di serie. Nella plancia della nuova BMW X3 troviamo il BMW curved display. Si tratta un sistema composto da un quadro strumenti da 12,3″ e un sistema di infotainment da ben 14,9″. La scelta di ridurre al minimo i tasti fisici della società rende poi l’interfaccia ancora pulita. Nel tunnel centrale, il cambio automatico shift-by-wire e la rotella dell’iDrive assicurano un controllo totale alla portata delle funzioni.

Ma lo spazio? Non è mai abbastanza? Con i suoi 570 litri di bagagliaio (fino a 1.700 litri abbattendo i sedili posteriori), la BMW X3 sfrutta al meglio le sue dimensioni generose. Il tutto garantisce versatilità anche per i lunghi viaggi nella totale comodità. Con le varianti ibride plug-in, lo spazio cambia di poco, divenendo leggermente minore. Anche con tale differenza, lo spazio resta comunque abbondante con una capacità che va da 460 a 1.600 litri, niente male. Perché la BMW X3 2024 dovrebbe essere la tua prossima auto? Spazio, tecnologia e lusso si fondono in un mix irresistibile. Conquisterà la clientela?