Sabato 24 agosto, alle ore 20, Pavel Durov, il 39enne fondatore e amministratore delegato di Telegram, è stato arrestato all’aeroporto di Le Bourget, nei pressi di Parigi, al termine di un volo proveniente dall’Azerbaigian. Al momento dell’arresto, operato dai gendarmi della GTA (Gendarmeria dei Trasporti Aerei), Durov era in compagnia di una donna e di una guardia del corpo. L’arresto è stato il risultato di un mandato di perquisizione emesso dalla Direzione Nazionale della Polizia Giudiziaria francese, che richiedeva la presenza fisica del fondatore di Telegram in Francia per essere eseguito.

L’arresto di Durov e le sue conseguenze

Le accuse contro Durov sono di particolare gravità. La magistratura francese lo accusa di non aver moderato adeguatamente la sua piattaforma e di non aver collaborato con le forze dell’ordine, rendendolo così complice delle attività illecite che prosperano su Telegram. Queste attività spaziano dal traffico di droga al materiale pedopornografico, fino alle frodi. Secondo Tf1, Durov dovrebbe comparire davanti a un giudice nei prossimi giorni e potrebbe essere messo in detenzione provvisoria mentre si avvicina la possibilità di un rinvio a giudizio.

Durov non era solito spostarsi frequentemente in Europa, probabilmente consapevole del rischio di essere nel mirino delle autorità. Preferiva viaggiare tra Emirati Arabi, Sud America e paesi dell’ex Unione Sovietica. Solo a marzo, il fondatore di Telegram aveva ricevuto un avvertimento dal Cremlino, che gli chiedeva maggiore cautela dopo che Telegram era stato utilizzato per reclutare gli aggressori dell’attacco al Crocus City Hall, una sala da concerto nella periferia di Mosca.

I dettagli attuali sul caso sono ancora scarsi e si attendono ulteriori sviluppi. Questo arresto potrebbe avere conseguenze significative non solo per Durov, ma anche per la gestione delle piattaforme di messaggistica a livello globale. Le prossime ore potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla situazione e sul futuro di Telegram e del suo fondatore.