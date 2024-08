Xiaomi pronta al lancio del Redmi Watch 5 Active

Il prossimo 27 agosto 2024, Xiaomi presenterà ufficialmente sul mercato indiano il suo nuovo smartwatch economico. Ovvero il Redmi Watch 5 Active. Si tratta di un aggiornamento davvero importante rispetto al modello precedente, il Watch3Active. Il quale aveva debuttato nell’estate 2023. Questo nuovo dispositivo è pensato per offrire una combinazione di prestazioni avanzate e accessibilità, rispondendo alle esigenze degli utenti più attivi. Dal punto di vista estetico, presenta un design rinnovato. Con bordi più squadrati e un attacco del cinturino migliorato. Caratteristica che risulta compatibile con i classici cinturini da 22 mm.

Nuovo smartwatch Xiaomi: tutto ciò che devi sapere

Tra le novità più interessanti, impossibile non notare il grande display da 2 pollici. Uno schermo quindi significativamente più ampio rispetto agli 1,83” del modello precedente. Xiaomi ha poi provveduto anche a migliorare l’autonomia della batteria. Promettendo fino a 18 giorni con una sola ricarica. Un risultato a dir poco eccezionale rispetto ai 12 giorni garantiti dal Watch3 Active. Il dispositivo è stato appositamente progettato per offrire chiamate più chiare grazie alla tecnologia integrata “clear+”. La quale è in grado di ridurre il rumore ambientale durante le conversazioni. Per quanto riguarda il sistema operativo, il nuovo arrivato sarà basato su “Xiaomi HyperOS”. Così da poter garantire un’interfaccia fluida e funzionalità integrate.

Funzioni e sport al centro

Oltre al design e alla durata della batteria, il Redmi Watch 5 Active si distingue per le sue molteplici opzioni di utilizzo rivolte agli appassionati di sport. Lo smartwatch supporta più di 140 modalità sportive. Inclusi sport acquatici come il nuoto, grazie alla sua resistenza all’acqua certificata 5ATM. Questa caratteristica lo rende ideale per chi pratica attività fisiche a diversi livelli.

In aggiunta, Xiaomi ha incluso l’assistente vocale Alexa direttamente nell’orologio. Rendendo possibile l’uso dei comandi vocali anche mentre si è in movimento. Il dispositivo è poi dotato di sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue e di un accelerometro.