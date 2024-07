Xiaomi Redmi Watch 3 Active è la versione economica di uno degli smartwatch più amati e richiesti dal pubblico, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, dimostrando che si possono a tutti gli effetti raggiungere molte funzionalità e prestazioni elevate, anche senza dover investire cifre troppo alte.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un display LCD completamente a colori e touchscreen, da 1,83 pollici di diagonale, il tutto con un design che ricorda lontanamente l’Apple Watch. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento: cinturino in silicone, con colore grigio (è disponibile anche nero), e basetta per la ricarica.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: ottimo sconto Amazon

Acquistare lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active non richiede un esborso particolarmente elevato al consumatore, poiché a tutti gli effetti dovete sapere che la spesa da sostenere sarà estremamente ridotta rispetto alle aspettative. Il prezzo consigliato è oggi di 39,99 euro, con la promozione corrente vi ritroverete a poter spendere solamente 32,99 euro, così da godere dello sconto del 18% applicato direttamente, ed automaticamente, dal sistema. L’ordine lo potete completare qui.

Lo smartwatch può facilmente essere utilizzato con un qualsiasi sistema operativo, a prescindere sia esso Android, iOS o similari, senza perdite in termini di funzioni o vincoli particolari. La gestione delle notifiche risulta essere molto buona, con la parte smartwatch a farla letteralmente da padrona, riuscendo a tutti gli effetti a garantire il libero accesso ad un’ottima serie di funzioni e di prestazioni, che nulla hanno da invidiare a dispositivi top di gamma. La batteria, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 12 giorni di utilizzo continuativo, anche se tutto dipende da come utilizzerete il prodotto stesso.