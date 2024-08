I monitor da gaming stanno lentamente conquistando le case degli utenti di tutto il mondo, al giorno d’oggi sul mercato si possono scovare innumerevoli varianti di egual successo, come ad esempio il Samsung Odyssey G7, uno dei più incantevoli modelli e prodotti in vendita nel periodo corrente.

La promozione disponibile su Amazon mette a disposizione il modello da 28 pollici di diagonale, caratterizzato da un design molto particolare ed aggressivo, e soprattutto dalla possibilità di ruotare il monitor anche in verticale. Avete capito bene, lo stesso dispositivo potrà essere utilizzato con la normale visualizzazione orizzontale, a cui si aggiunge anche la verticalità. La base d’appoggio è molto grande, anche se sottile, così da garantire il corretto posizionamento, molto saldo, su qualsiasi superficie.

Samsung Monitor da gaming: la promozione di oggi

Volete un monitor dall’eccellente rapporto qualità/prezzo? allora siete nel posto giusto, il Samsung Odyssey G7 (modello S28BG702), è il prodotto che fa sicuramente al caso vostro, essendo comunque caratterizzato da un valore di listino di quasi 500 euro, ma che oggi risulta essere fortemente scontato di più di 100 euro, fino ad arrivare alla spesa finale da sostenere pari a soli 399,90 euro. L’ordine può essere effettuato mediante la pressione di questo link, la consegna avviene in tempi brevissimi, ed oltretutto è presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Le qualità di questo prodotto sono davvero molteplici, infatti può raggiungere un refresh rate pari a ben 144Hz, passando poi per il tempo di risposta di solo 1 millisecondo, oppure la certificazione HDR400, come resa di livello decisamente superiore. Nella parte posteriore, invece, sono presenti: 2 porte HDMI, 2 USB, una displayport e un ingresso audio, da non trascurare nemmeno la presenza di casse audio integrate, per un’esperienza davvero al top.