Con l’aumento vertiginoso dei messaggi di spam, WhatsApp è scesa in campo con una nuova funzione mirata a migliorare l’esperienza degli utenti e contrastare i fastidiosi messaggi indesiderati provenienti da numeri sconosciuti. L’azienda, da sempre focalizzata sulla sicurezza e sulla protezione della privacy dei suoi utenti, ha introdotto un’opzione avanzata che, spera, sarà in grado di ridurre notevolmente il problema dello spam.

WhatsApp e la nuova funzione anti-spam

Negli anni, WhatsApp ha continuamente aggiornato le sue misure di sicurezza per garantire che le conversazioni degli utenti restino private e al sicuro. Tuttavia, nonostante gli sforzi, i messaggi di spam e le truffe riescono ancora a trovare delle falle nel sistema. Recentemente, il team di sviluppo ha aggiunto una nuova funzione che permette di disattivare le anteprime dei link nelle chat, ma non si è fermato qui. Infatti, è in fase di testing una funzione anti-spam che potrebbe essere il rimedio definitivo per arginare i messaggi molesti.

Questa nuova funzione è attualmente disponibile nella versione beta per Android, identificabile con il codice 2.24.17.24. Il suo scopo principale è bloccare automaticamente i messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Gli utenti potranno attivare questa funzione attraverso le impostazioni della privacy dell’app, rendendo così più difficile per i bot e per i messaggi indesiderati penetrare nelle loro conversazioni quotidiane. Questo aggiornamento non solo contribuirà a ridurre le truffe e i messaggi molestatori, ma potrebbe anche alleggerire il carico di lavoro della piattaforma, liberando spazio di archiviazione e migliorando complessivamente l’esperienza dell’utente.

Al momento, la funzione anti-spam è ancora in fase di test e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, una volta completati i test e perfezionata, si prevede che venga rilasciata a breve, offrendo così una protezione aggiuntiva contro i messaggi indesiderati e migliorando ulteriormente la sicurezza e la tranquillità per gli utenti di WhatsApp.