WhatsApp è probabilmente l’applicazione di Meta più utilizzata e scaricata dagli utenti di tutto il mondo.

Basti pensare, infatti, che è possibile scaricare WhatsApp in più di 100 paesi al mondo, e che vengono raggiunti dei numeri davvero straordinari, come lo scambio giornaliero di più di 1 miliardo di messaggi.

Nonostante, quindi, WhatsApp sia così conosciuto alcuni dei suoi trucchi più utili e di alcuni semplici segreti che si celano dietro la piattaforma e che potrebbero rendere il suo utilizzo molto più semplice e intuitivo, sono sconosciuti ai più.

WhatsApp: quali sono i trucchi da conoscere assolutamente?

I trucchi da poter utilizzare su WhatsApp sono diversi e tutti comprendono delle aree differenti ma come un filo conduttore comune, ovvero il miglioramento dell’esperienza sulla piattaforma.

Scopriamo quali sono i trucchi e i segreti di WhatsApp da non poter assolutamente perdere.

LISTA BROADCAST

Questa è davvero una funzione incredibile, ma non conosciuta da tutti, che permette di inviare lo stesso identico messaggio a persone diverse. Si tratta di una funzione utile nel caso in cui bisogna inviare degli inviti o delle comunicazioni importanti senza la voglia di creare un gruppo apposito.

STELLA AL MESSAGGIO

Selezionando un messaggio specifico su WhatsApp, si aprirà un menu a tendina e tra le altre opzioni apparirà una stellina con scritto Importante. Cliccando su quella voce il messaggio verrà automaticamente salvato in una sezione specifica di WhatsApp, in modo tale da poterlo consultare in maniera veloce tutte le volte che serve.

UTILIZZO DI WHATSAPP SU PIÙ DISPOSITIVI

Un’altra cosa che non tutti sanno di WhatsApp, è che è possibile sincronizzare il proprio account su un massimo di quattro dispositivi, in modo tale da restare sempre connessi su più strumenti senza il bisogno che lo smartphone sia connesso.

INVIARSI MESSAGGI DA SOLI

Un’altra incredibile funzione, non molto conosciuta, è la presenza di una sezione tra i contatti, denominata proprio Tu, a cui poter inviare tutti i messaggi che si desidera e che potrai consultare solo tu. Si tratta di un metodo molto utile per avere una sorta di promemoria sul proprio smartphone.