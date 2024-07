WhatsApp, ecco 2 trucchi: potete spiare gli utenti e recuperare i messaggi

È davvero necessario spingersi oltre i limiti e provare qualcosa che non sia già disponibile all’interno di WhatsApp per avere delle facoltà in più? La risposta è affermativa, in quanto gli utenti per avere delle soluzioni alternative in grado di andare contro quelle disposte dal colosso della messaggistica devono scaricare delle applicazioni di terze parti.

Le persone che avevano paura di essere spiate un tempo devono stare tranquille in quanto non c’è più tale pericolo. Allo stesso tempo qualcuno avrebbe pensato di realizzare un’applicazione totalmente nuova in grado di ficcare comunque il naso negli affari altrui anche se in maniera meno invadente.

WhatsApp, questi due trucchi sono attuabili con due applicazioni di terze parti: ecco quali sono

L’applicazione in questione, che è già stata approvata da tantissimi utenti, prende il nome di Whats Tracker. Tale opzione garantisce la possibilità di scaricare una piattaforma totalmente gratuita su Android, in quanto è disponibile solo in formato APK. Una volta scaricata, consentirà di controllare uno o più numeri presenti in rubrica, conoscendo precisamente il loro orario di accesso su WhatsApp e il loro orario di uscita. Ogni volta che gli utenti monitorati dallo spione di turno entreranno o usciranno, sarà generata una notifica. Non finisce qui però, visto che a fine giornata ci sarà anche il report completo. Si tratta della situazione perfetta per capire quando le persone che non hanno disponibile l’ultimo accesso entrano o escono da WhatsApp.

L’altra applicazione perfetta per tutti si chiama WAMR. Disponibile solo per Android come quella precedente, permette di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito dagli utenti. Se qualcuno dovesse scrivervi qualcosa ed eliminarlo subito dopo prima che voi aveste la possibilità di leggere, ecco che questa risorsa arriverà in vostro aiuto. Anche questa applicazione è totalmente gratuita e disponibile solo ed unicamente in formato APK.