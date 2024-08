Volvo XC90 e EX90: restyling e novità in arrivo?

La Volvo EX90, il SUV elettrico di punta della casa svedese, è ancora adesso in fase di sviluppo. Dopo alcune problematiche relative al software e ai sistemi di assistenza alla guida, i tempi si sono dilungati. Nonostante ciò, una volta completata, l’EX90 sarà disponibile in tre versioni dalle grandi potenze. Avremo varianti da: 279 CV, 408 CV e 517 CV, con le ultime due dotate di trazione integrale. Attraverso la EX90, Volvo punta a consolidare la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici. Cercherà di regalare prestazioni elevate e interni completamente rinnovati rispetto alla XC90.

Nel presente, la gamma della Volvo XC90 comprende motorizzazioni mild hybrid a benzina e ibride plug-in, tutte basate sul motore 2.0 turbo. Le versioni mild hybrid hanno un’ottima potenza 250 CV. Nel mentre le ibride plug-in T8 combinano il motore a combustione con un’unità elettrica. In tal modo raggiungono una potenza complessiva di 455 CV e un’autonomia di circa 70 km in modalità elettrica. Volvo ha già confermato che la XC90 continuerà ad essere offerta con motorizzazioni ibride plug-in. La EX90 resterà invece esclusivamente elettrica, differenziandosi anche per interni progettati ex novo.

L’evento di settembre della Volvo atteso dai fan

Ma cosa ha in serbo Volvo per il futuro? Il 4 settembre si terrà un evento speciale, “90/90”, durante il quale verranno svelate “una o due sorprese”. Tra queste, è atteso il restyling della XC90, ma potrebbe esserci spazio anche per altre novità proprio legate alla EX90. Potrebbe anche avvenire addirittura per la presentazione delle versioni elettriche di S90 e V90.

Un intrigante teaser pubblicato da Volvo ha alimentato le speculazioni. Il teaser mostra due auto di fronte l’una all’altra, apparentemente identiche, ma con differenze sottili nei fari. Entrambe le vetture presentano il classico design a forma di Martello di Thor. In una il faro ha un disegno “vuoto” al centro, mentre nell’altra è composto da tre elementi luminosi. Potrebbe essere questa la nuova firma luminosa della XC90? E quali altre sorprese ci riserverà Volvo durante l’evento L’attesa è alta, e le risposte arriveranno presto. Volvo saprà stupirci ancora una volta?