Amazon ha ufficializzato il ritorno della “Festa delle Offerte Prime”. Un evento dedicato esclusivamente ai clienti Prime, che si svolgerà nel mese di ottobre 2024. L’iniziativa coinvolgerà ben 19 nazioni, tra cui l’Italia. Si tratta di una vera e propria occasione per poter accedere a vantaggi esclusivi e promozioni speciali. Anche se le date esatte non sono ancora state comunicate, l’attesa è già molto alta. Soprattutto dopo il successo della precedente edizione, tenutasi il 10 e 11 ottobre 2023. Durante quell’occasione, per 48 ore, gli iscritti hanno potuto approfittare di sconti su un’ampia selezione di prodotti. Dalle tecnologie di punta ai marchi più noti. L’annuncio arriva in un momento di grande fermento per Amazon. In quanto l’azienda ha appena concluso la sua Gaming Week, con sconti notevoli su articoli come il Realme GT 6T, il Razer Edge e monitor di alta qualità. La Festa delle Offerte Prime rappresenta quindi un altro importante appuntamento per gli appassionati di shopping online.

Amazon: scetticismo e suggerimenti, meglio monitorare i prezzi prima delle offerte

Ad ogni modo, non tutti sembrano accogliere con entusiasmo l’annuncio di Amazon. Molti consumatori, infatti, hanno espresso perplessità nei confronti dell’effettiva convenienza delle promozioni. Nei commenti sui social e sui blog, alcuni sottolineano che spesso i prezzi dei prodotti tendono a salire poco prima dell’inizio delle promo. Per poi tornare ai livelli normali durante la Festa. Ciò ha portato diversi clienti a consigliare l’uso di strumenti di monitoraggio dei prezzi. Come ad esempio Keepa o Camelcamelcamel. I quali consentono appunto di verificare l’andamento dei prezzi nel tempo e di evitare così di cadere in quella che viene percepita come una trappola commerciale. Altri, invitano a non aspettarsi sconti troppo vantaggiosi. Pur riconoscendo la presenza di alcune buone occasioni. Si sottolinea così l’importanza di acquistare solo ciò di cui si ha realmente bisogno. Nonostante le critiche, l’evento di ottobre si preannuncia comunque come un momento clou per lo shopping online. Ovviamente a patto di fare attenzione e pianificare gli acquisti con cura.