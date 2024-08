Google ha presentato la nuova serie smartphone Pixel 9. Insieme al lancio dei nuovi smartphone, l’azienda di Mountain View ha anche introdotto diverse novità. Quest’ultime sono state pensate appositamente per rendere il passaggio dai nuovi ai precedenti dispositivi più facile. Tra le modifiche introdotte c’è anche un aggiornamento relativo al processo di configurazione. Inoltre, è stata introdotta una nuova opzione che coinvolge in prima persona l’app Google Messaggi. Nello specifico viene offerta agli utenti la possibilità di copiare l’intera cronologia delle conversazioni sulla piattaforma attraverso la funzione “trasferimento RCS completo“. Un’opzione particolarmente utile che permette di trasferire anche altre impostazioni come notifiche, accessi alle applicazioni e il trasferimento eSIM.

Con i Pixel 9 si aggiorna il processo di trasferimento per Google Messaggi

Con la nuova opzioni la struttura delle conversazioni, gli audio, i media, insieme alle reazioni e ai preferiti restano invariati. Un cambiamento importante visto che precedentemente tali dettagli venivano convertiti in SMS/MMS.

Gli utenti che hanno acquistato un Pixel 9 e intendono procedere con il trasferimento delle conversazioni RCS devono assicurarsi che il loro precedente dispositivo presenti la versione più aggiornata dell’app Google Messaggi. Inoltre, è importante che il trasferimento avvenga o sulla rete Wi-Fi o tramite il caso USB-C. Tali opzioni sono necessarie considerando che il ripristino tramite cloud al momento presenta ancora delle limitazioni come per i modelli precedenti.

La configurazione presentata da Google per i suoi nuovi dispositivi Pixel 9 risulta essere molto più rapida. Per procedere è necessario recarsi nelle impostazioni dello smartphone e selezionare la voce "Esegui backup i copia dati". Ciò permette agli utenti di procedere in modo veloce traferendo i dati da un dispositivo all'altro. È importante tenere a mente che con tale modalità l'azienda di Mountain View permette di copiare tutti i contenuti che non sono sottoposti alla procedura di backup sulla