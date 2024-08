Apple, di recente, ha annunciato una ristrutturazione rilevante della sua divisione App Store. Una decisione che segna la conclusione di un’epoca. Matt Fischer, il vicepresidente che ha avuto un ruolo importantissimo nella crescita dell’AppStore fin dal suo lancio nel 2010, lascerà Apple a ottobre. Dunque ben dopo 21 anni di carriera all’interno dell’azienda di Cupertino. La decisione di dimissione è stata comunicata ai suoi colleghi tramite un’email inviata mercoledì. Nella quale ha sottolineato che è giunto il momento di “passare il testimone” a nuovi leader. Con la sua partenza, così Apple non solo perde un veterano, ma avvia anche una trasformazione significativa della struttura del suo AppStore. Un cambiamento che riflette le sfide e le pressioni a cui la società è attualmente sottoposta.

Nuove leadership e strade da intraprendere per Apple

La ristrutturazione prevede la suddivisione del gruppo App Store in due team separati. Ovvero, uno focalizzato esclusivamente sulla gestione del negozio di applicazioni di Apple. Mentre l’altro sulla gestione della distribuzione alternativa delle applicazioni. Questo nuovo assetto è stato progettato per rispondere alle recenti pressioni normative. Ma soprattutto alle modifiche regolamentari imposte a livello internazionale, in particolare dall’Unione Europea. L’entrata in vigore della Digital Markets Act ha imposto infatti all’ azienda di modificare le sue pratiche. Permettendo agli sviluppatori di piattaforme digitali di indirizzare i clienti verso fonti esterne per offerte e contenuti. Così da sfidare il modello di business tradizionale dell’App Store. Questa normativa rappresenta una significativa alterazione delle regole del mercato. A cui il colosso di Cupertino sembra stia cercando di adattarsi.

Nel contesto di questa riorganizzazione, Phil Schiller, Senior Vice President di Apple, avrà la supervisione della nuova struttura dell’AppStore. Due figure chiave emergeranno come leader dei nuovi team. Ovvero Carson Oliver e Ann Thai. Oliver, un senior director con una lunga carriera all’interno dell’azienda, guiderà il team dedicato alla gestione dello Store. Mentre Thai, attualmente responsabile della ricerca e scoperta, dirigerà il gruppo focalizzato sulla distribuzione. Entrambi i nuovi leader riporteranno direttamente a Schiller, segnando una nuova fase nella gestione e nella strategia del rinomato negozio virtuale.

La ristrutturazione della divisione App Store è quindi non solo una risposta a queste pressioni. Ma anche un tentativo di posizionarsi favorevolmente per il futuro in un mercato in continua evoluzione.