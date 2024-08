Poco Pad 5G è ufficiale: specifiche tecniche e prezzo di uscita

Poco ha ufficialmente annunciato in India l'arrivo del suo Poco Pad 5G, scopriamo insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche ufficiali

La nota azienda dedicata al mercato della tecnologia Poco Ha annunciato un nuovo tablet dotato di connettività 5G, nel dettaglio parliamo di Poco Pad 5G, Il quale in realtà non è nient’altro che un pad standard, il medesimo presentato lo scorso maggio, ma con un modem capace di agganciare le connessioni di ultima generazione, la GPU infatti non è variata ed è la medesima Del suo predecessore, parliamo infatti dello Snapdragon 7s Gen 2, il quale garantisce prestazioni prive di incertezze, ma allo stesso tempo un’efficienza energetica di tutto rispetto, la quale viene supportata Da una batteria da ben 10.000mAh.

Dal punto di vista tecnico invece abbiamo le medesime caratteristiche presenti nella versione di maggio, tagli di memoria da 128 o 256 GB, espandibili tramite micro SD, 8 GB di RAM e la ricarica rapida.

Per il resto, il pad diventerà disponibile a partire da domani sull’Amazon indiano, parliamo nel dettaglio di Flipkart, con un prezzo di partenza pari a circa 260 €, nello specifico parliamo di 23.999 rupie.

Specifiche tecniche

Schermo : pannello LCD IPS da 12,1 pollici, risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, form factor 16:10, refresh rate variabile a 120 Hz, luminosità di picco HBM 600 nit, 3 certificazioni TÜV Rheinland, supporto Dolby Vision, vetro Corning Gorilla Glass

: pannello LCD IPS da 12,1 pollici, risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, form factor 16:10, refresh rate variabile a 120 Hz, luminosità di picco HBM 600 nit, 3 certificazioni TÜV Rheinland, supporto Dolby Vision, vetro Corning Gorilla Glass CPU : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Memoria e storage : 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione, supporto microSD fino a 1,5 TB

: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di archiviazione, supporto microSD fino a 1,5 TB Speaker e audio : 4 altoparlanti con supporto a Dolby Atmos, 2 microfoni, jack audio da 3,5 mm

: 4 altoparlanti con supporto a Dolby Atmos, 2 microfoni, jack audio da 3,5 mm Fotocamere anteriore e posteriore da 8 MP

anteriore e posteriore da 8 MP Connettività 5G

Certificazione IP52

Capacità batteria : 10.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt

: 10.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt OS : Xiaomi HyperOS su base Android 14

: Xiaomi HyperOS su base Android 14 Spessore : 7,5 mm

: 7,5 mm Colori disponibili : Cobalt Blue e Pistachio Green

: Cobalt Blue e Pistachio Green Dispositivi associati: Poco Smart Pen e tastiera Poco Keyboard

Non sappiamo se il dispositivo in questione arriverà anche nel mercato italiano, andando di fatto a sostituire o ad accostarsi alla variante priva di connettività 5G, non resta che attendere.