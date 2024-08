Passa a TIM nei negozi con queste offerte SHOCK

Gli utenti sono sempre alla ricerca di nuove super offerte di rete mobile interessanti. In questi ultimi giorni, in particolare, gli utenti potranno decidere di cambiare la propria offerta di rete mobile passando al noto operatore telefonico italiano TIM. Quest’ultimo, infatti, ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di portabilità disponibili nei negozi fisici autorizzati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa a TIM, nuove offerte mobile di portabilità sensazionali nei negozi

In questi ultimi giorni sarà possibile passare all’operatore telefonico italiano TIM attivando una delle super offerte di rete mobile disponibili presso i negozi fisici autorizzati. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato questo catalogo, introducendo numerose offerte di rete mobile dedicate per l’appunto a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Tra gli operatori telefonici di provenienza, sono inclusi: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Noitel, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova).

Si tratta dunque di super offerte di tipo operator attack e partono da un prezzo di appena 5,99 euro al mese. Una di queste è ad esempio l’offerta di rete mobile denominata TIM Supreme GPRO. Quest’ultima da la possibilità agli utenti di navigare con le nuove reti di quinta generazione fino ad un massimo di 50 GB al mese. Sarà possibile navigare con una velocità massima pari a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, come già detto, è di appena 5,99 euro al memese..