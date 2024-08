La nota applicazione di messaggistica istantanea, WhatsApp, ha da sempre molto a cuore la privacy dei propri utenti, non a caso già in passato il team di sviluppo ha introdotto numerose funzionalità pensate per migliorare la tutela e la sicurezza della privacy degli utenti, in modo da rendere WhatsApp sempre più sicuro per tutti coloro che lo usano.

Come è evidente, il team di sviluppo che si occupa dei vari update di WhatsApp non va in vacanza e lavora costantemente per rendere WhatsApp sempre più aggiornato e al passo coi tempi anche in tema di privacy, la quale è il tema centrale delle nuove funzioni in arrivo che sono state avvistate in maniera preventiva nell’ultima Beta del noto social, scopriamo insieme cosa è venuto fuori dall’analisi dell’ultima beta version di WhatsApp.

Arrivano Username e PIN

Le funzionalità in arrivo sono esattamente due, la prima è presa in prestito dai concorrenti di Telegram e riguarda l’username dell’account, d’ora in avanti infatti al momento della registrazione non sarà chiesto solo ed unicamente il numero ma anche di inserire un Username da registrare che potrà essere utilizzato come mezzo di contatto nel caso non si voglia condividere il proprio numero con un utente che può risultarci sgradevole, stesso discorso nei gruppi laddove sarà visualizzato l’username e non il numero agli utenti che non sono nei contatti.

L’altra funzionalità invece è il PIN, si tratta di un codice di 4 cifre che verrà richiesto al momento della registrazione e che sarà richiesto agli utenti che ci scrivono per la prima volta e che non sono presenti nella lista contatti, ciò non consentirà dunque di ricevere messaggi da utenti sgraditi tutelando di fatto non solo da utenti sgraditi ma anche da eventuali utenti che cercano di truffare su WhatsApp tramite messaggi fraudolenti pensati per ingannare chi legge.