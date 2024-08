LG Gram Pro è un notebook di fascia alta, in vendita a poco meno di 200 euro, comunemente conosciuto dal pubblico per essere uno dei migliori 2-in-1 attualmente in circolazione. Il modello, per la precisione, è il 16T90SP, caratterizzato dalla presenza di un display rotante a 360 gradi, un IPS da 16 pollici completamente touchscreen, e con risoluzione che può salire addirittura a 2,5K.

Sotto il cofano si possono trovare le migliori specifiche tecniche del momento, come Intel Core Ultra 7, il quale viene supportato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, tutto con una scheda grafica Intel Arc Graphics. La batteria è l’altro fiore all’occhiello del device, un componente da 77Wh che garantisce lunghe sessioni di utilizzo, prima di ricorrere alla presa a muro.

Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta.

LG Gram Pro: che offerta e che prezzo

Il risparmio per l’acquisto di LG Gram Pro 2in1 è davvero elevato, il modello di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere comprato dal pubblico a soli 1799 euro, una cifra veramente ridottissima rispetto al prezzo più basso recentemente raggiunto (che ricordiamo non è il listino) di 2099 euro. Se volete ordinarlo, dovete collegarvi subito qui.

Il notebook risulta essere estremamente leggero, infatti ha un peso di 1399 grammi, con uno spessore di 1,24 millimetri, il che lo rendere decisamente trasportabile praticamente ovunque si desideri. Molto buono il sound, con la tecnologia Dolby Atmos utilizzata dagli speaker, che offre una resa audio a 360 gradi. Le porte offrono un setup sufficientemente completo: una HDMI, 2 thunderbolt e 4 porte USB-A su tutti i lati del device.

La spedizione, come per tutti i prodotti inclusi nei nostri articoli, viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi molto brevi. Affrettatevi però, le scorte sono limitate e potrebbero terminare presto.