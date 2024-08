Tapo C425 non è la classica telecamera WiFi da esterno cinese che potete racimolare su Amazon a basso prezzo, bensì un prodotto estremamente completo e funzionale, che rientra alla perfezione nell’ecosistema TP-Link Tapo, capace allo stesso tempo di mettere a disposizione del consumatore finale specifiche tecniche di qualità superiore al normale.

All’interno della confezione originale è già possibile trovare una piccola chicca: il pannello solare. Avete capito bene, la Tapo C425 è una telecamera wireless che integra una batteria da 10’000mAh, il che le permette di essere utilizzata lontano da una presa a muro anche per mesi (tutto dipende da quante volte viene attivata), autonomia estesa ulteriormente con l’ausilio della ricarica solare inclusa.

Correte subito sul canale Telegram di TecnoAndroid dove troverete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta. Sono disponibili qui.

Tapo C425: che prezzo su Amazon

Il suo prezzo originario è molto alto, almeno per gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 159,99 euro. In un periodo storico in cui sempre più utenti sono alla ricerca di un prodotto di questo tipo, per riuscire a dormire sonni più tranquilli, ecco che Amazon ha pensato di abbassare la spesa del 38%, fino a raggiungere la richiesta attuale di soli 99,99 euro. Acquistatela subito al seguente indirizzo.

Tra le funzioni che gli utenti possono fruire liberamente possiamo trovare: rilevamento del momento, audio bidirezionale, la visione a colori notturna (data la presenza di due LED ai lati del sensore che vanno ad illuminare l’area), risoluzione massima in 2K con il sensore da 4 megapixel, e certificazione IP66. A differenza di quanto si potrebbe pensare, o che accade con altri brand sul mercato, in questo caso non è richiesto l’utilizzo di alcun hub, in altre parole il prodotto può essere collegato direttamente alla rete internet sfruttando il WiFi di casa propria, facilitando di molto la vita e l’utilizzo stesso.