Se state cercando una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono indubbiamente la ricerca da fare deve essere minuziosa dal momento che online sono disponibili tantissime possibilità che includono numerose feature pensate per accontentare la più vasta gamma di clienti possibile venendo incontro alle loro esigenze anche da un punto di vista economico.

Ovviamente all’interno di questo contesto, una delle scelte più autorevoli e senza alcun dubbio costituita dall’operatore italiano viola Ho. Mobile, quest’ultimo, infatti, da tantissimi anni garantisce a tutta la sua clientela un catalogo di offerta sempre aggiornato e con opzioni davvero convenienti in grado di includere tutto ciò che è necessario per un’esperienza completa e soddisfacente, venendo incontro alle esigenze economiche degli utenti grazie ad una stratificazione capillare di tutte le offerte proposte.

Ecco dunque che come colpo di grazia per il mese di agosto, ha pensato bene di proporre una promozione a scadenza che per l’appunto terminerà il 29 agosto e include davvero tutto il necessario per un’esperienza completa senza costi eccessivi.

Tutto a meno di 6 euro

La promozione in questione ha il titolo Ho5.99 E garantisce all’omonima cifra di 5,99 € al mese ben 100 GB di traffico dati in 4G abbinati a minuti ad SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, per accedere a questa promozione il costo di attivazione sarà di 2,99 € se effettuate la portabilità ad alcuni operatori specifici tra i quali spicca il nome di Iliad di PosteMobile, altrimenti il prezzo salirà di ben 10 volte a 29,90 € vanificando di fatto la convenienza della promo stessa.

Se tra l’altro avete un dispositivo dotato di connettività 5G e volete sfruttarla non c’è nulla da temere, con 0,99 € in più potrete infatti abilitare la connettività di quinta generazione pagando tale supplemento insieme alla mensilità della promo che avete attiva sul vostro numero di cellulare, se siete interessati, affrettatevi dal momento che la promozione scadrà il prossimo 29 agosto.