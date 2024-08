Skoda Elroq: potenza elettrica e design rivoluzionario

Potenza e autonomia sono le parole chiave della Skoda Elroq, il nuovo SUV che arriverà il prossimo anno. Il modello sarà disponibile in quattro versioni, tutte con prestazioni di alto livello. Per chi cerca un SUV potente e con un’autonomia eccellente, la Elroq non deluderà. Le versioni a trazione posteriore includeranno motori potenti da 170 CV con una batteria da 52 kWh per 350 km di autonomia. Avremo anche una variante da 204 CV con batteria da 59 kWh, che permetterà di percorrere fino a 390 km con una singola carica. Non vi basta? C’è anche una versione ancora più potente, con 286 CV e una batteria da 77 kWh, in grado di coprire ben 560 km. Per chi desidera il massimo in termini di trazione, la variante 4×4, con i suoi 299 CV, donerà un’autonomia pazzesca di 550 km. Cosa chiedere di più?

Design contraddistintivo per la nuova Skoda

Il design della Skoda Elroq sarà un vero colpo d’occhio, mantenendo le linee spigolose tipiche dei modelli della casa ceca ma con un frontale innovativo. La scritta Skoda, che sostituisce il tradizionale logo della freccia alata. Ci saranno gruppi ottici a due livelli che conferiranno un aspetto moderno e sofisticato al modello. Le luci diurne sottili, integrate da elementi luminosi che attraversano la calandra, sono un dettaglio di stile che non passerà inosservato. E che dire dell’abitacolo? Gli interni della Skoda Elroq saranno caratterizzati da materiali sostenibili di alta qualità. Troveremo poi un grande schermo da 13″ al centro della plancia. Esso servirà a gestire tutte le funzioni multimediali. Per una guida ancora più immersiva, il cruscotto digitale da 5,3″ avrà in dotazione un fantastico head-up display a realtà aumentata.

Ma cosa distingue la Skoda Elroq dagli altri SUV elettrici? Con una lunghezza di 449 cm, questo modello sarà più compatto della Enyaq. Al contempo avrà lo stesso generoso passo di 277 cm, che garantirà spazio e comfort simili all’interno. Il bagagliaio, con una capienza di 470 litri, sarà più piccolo rispetto a quello dell’Enyaq. Non resta che aspettare marzo prossimo per vederla in concessionaria e scoprire se sarà davvero il SUV perfetto.