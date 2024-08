Dal 22 agosto 2024, i nuovi Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL sono ufficialmente disponibili per l’acquisto a rate nei negozi Vodafone, offrendo così una nuova opportunità per i clienti dell’operatore di accedere agli ultimi modelli del gigante tecnologico di Mountain View.

Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL a rate da Vodafone

I Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL sono stati presentati il 13 agosto 2024 durante il nono evento “Made by Google“. Da quella data, i modelli potevano essere preordinati su Google Store, Amazon, MediaWorld e Unieuro, ma ora sono acquistabili anche tramite Vodafone. È importante notare che, mentre il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL sono disponibili dal 22, il Pixel 9 Pro, ancora non in vendita, lo sarà soltanto a partire dal prossimo settembre.

Nei punti vendita Vodafone, il Google Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL sono disponibili a partire da 30,99 euro al mese, con una promozione di lancio che raddoppia lo spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi. In particolare, è previsto uno sconto di 100 euro sui modelli con 256GB e di 130 euro su quelli con 512GB. Questa offerta è valida fino al 5 settembre 2024, anche se i tempi di scadenza potrebbero variare nei negozi Vodafone.

Per chi desidera acquistare a rate, Vodafone offre il servizio Telefono No Problem (TNP), che prevede 24 rate mensili e un eventuale costo anticipato, con una spesa aggiuntiva di 9,99 euro per i nuovi clienti e 10 euro per alcuni clienti già esistenti. Per il Google Pixel 9, le rate partono da 30,99 euro al mese per i clienti con offerte Special e 32,99 euro per altri tipi di offerta. Il Pixel 9 Pro XL, invece, parte da 38,99 euro al mese per modelli con 128GB e 256GB, fino a 60,99 euro al mese per il modello con 1TB.

In alternativa, il finanziamento Compass con modalità Flexy Pay permette di pagare in 12, 20, 30 o 36 rate mensili con anticipo zero. Le rate mensili variano a seconda del modello e spaziano da 27,99 euro per il Pixel 9 da 128GB a 52,99 euro per il Pixel 9 Pro XL con 1TB. Infine, per tutti i clienti Vodafone, è attiva la possibilità di rateizzazione tramite Smartphone Easy, disponibile solo sui nuovi sistemi NEXT, con una rata minima di 5 euro al mese.