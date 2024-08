L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilasciato il nuovo rapporto denominato “Operational Summary“. Secondo quanto emerso è sembra che gli incidenti che hanno colpito il mondo cibernetico sono aumentati del 2% durante lo scorso mese di luglio. Nel dettaglio, si è passati da 168 verificatisi a giugno a 171 lo scorso mese. Con tali dati l’Italia è arrivato al primo posto nella classifica dei Paesi più colpiti da ransomware in Europa. Mentre a livello mondiale si è classificata terza. Ma cosa ha portato all’aumento dei casi relativi a tali attacchi?

Aumentano i casi di ransomware in Italia: perché?

Il motivo dietro tale aumento riguarda un attacco di tipo supply chain nei confronti di un fornitore di servizi IT. Gli effetti di tale evento si sono riversati su una serie di soggetti per lo più appartenenti al settore sanitario. Per tale motivo, quest’ultimo settore è stato classificato come il più colpito nel mese di luglio.

Come anticipato, a livello europeo l’Italia si è posizionata al primo posto. Seguono poi Germania e Spagna. Quest’ultima ha guadagnato un primato quando si parla di attacchi DDoS. A seguire, ci sono Polonia e Repubblica Ceca.

L’Operational Summary è arrivato alla sua terza edizione. Il rapporto fornisce una panoramica generale e dettagliata di quelli che sono gli indicatori relativi alle minacce cyber. Inoltre, si focalizza sulle diverse tipologie di minacce tra cui DDoS, ransomware e malware. Inoltre, il rapporto fa riferimento anche alla complessità del panorama e agli interventi immediati con cui bisogna intervenire per tutelare gli utenti dalle vulnerabilità che possono essere sfruttate da remoto da cybercriminali e malintenzionati.

Secondo quanto dichiarato dall’ACN, l’ente continua a svolgere un ruolo molto importante nella lotta contro gli attacchi informatici. Con il supporto offerto si conferma un punto di riferimento solido per la sicurezza digitale dell’Italia. Inoltre, il rapporto pubblicato permette di comprendere l’evoluzione stessa dei fenomeni cyber e riuscire a [appbox appstore combattere le minacce presenti.