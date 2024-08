Samsung ha dato inizio al mercato dei dispositivi mobili pieghevoli. Il primo Galaxy Fold, nel 2019, ha dato il via ad un mercato che ora sembra essere in costante crescita. A tal proposito, sembra che l’azienda sia alle prese con dei nuovi test. Quest’ultimi riguardano alcune soluzioni alternative per l’intero mercato. Secondo quanto riportato, prossimamente, il settore degli smartphone pieghevoli potrebbe essere arricchito da nuove soluzioni. Sono numerosi prototipi diffusi negli anni. Sono diverse le opzioni presentate da Samsung che coinvolgono i display con doppia piega, quelli che scorrono ed anche quelli in grado di arrotolarsi su se stessi.

Samsung pronta ad investire in nuovi dispositivi pieghevoli

Chung Yi, vicepresidente di Samsung Display si è espresso a riguardo durante il keynote “Everlasting Evolution of Display with AI” all’expo IMID 2024 tenutosi in Corea. Qui, ha affermato che l’azienda sudcoreana è a lavoro per realizzare dei dispositivi con più form factor. In tal modo Samsung intende rispondere alle nuove esigenze degli smartphone. Quest’ultimi, infatti, sono alle prese con la diffusione di nuove funzioni, soprattutto quelle legate all’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il design, è stato reso noto che Samsung sta lavorando ad un nuovo smartphone dotato di doppia piega. In questo caso non si parla di una totale novità. Anche Huawei sta lavorando ad un nuovo dispositivo che potrebbe arrivare molto prima. In molti parlano di un possibile lancio a settembre. In ogni caso, è evidente come l’azienda sudcoreana sia sempre in prima linea per alimentare il settore degli smartphone pieghevoli.

E non è tutto. Alcune indiscrezioni suggeriscono l’arrivo imminente, da parte di Samsung, del primo smartphone rollable. Si tratta di un dispositivo dotato di un display che si estende e si riduce. Come? Arrotolandosi su se stesso. Un’innovazione unica che Samsung potrebbe rilasciare a partire dal 2025. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti da parte dell’azienda relativi alle novità in arrivo sul mercato nei prossimi anni.