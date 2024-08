Realme 12 risulta essere in forte sconto su Amazon in questi giorni, così da facilitare ulteriormente l’acquisto da parte del pubblico, il quale si ritroverebbe ad avere la possibilità di accedervi ad un prezzo tutt’altro che elevato.

Lo smartphone appartiene di suo alla fascia bassa della telefonia mobile, infatti in genere viene commercializzato a cavallo dei 200 euro, nonostante comunque disponga di specifiche tecniche di buon livello: display AMOLED da 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel e 392 PPI, solamente per citare una delle principali e più importanti. Per quanto riguarda il processore, invece, ecco arrivare il Dimensity 6100 Plus di MediaTek, che raggiunge una frequenza di clock di 2,2 GHz, con GPU Mali-G57 MC2, ed anche 6GB di RAM con 128G di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD).

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale avrete i codici sconto Amazon gratis, correte subito ad iscrivervi a questo indirizzo.

Realme 12: lo sconto Amazon è pazzesco

Il prezzo di vendita di questo smartphone è decisamente conveniente per il pubblico, infatti gli utenti dovranno investire solamente 189 euro per il suo acquisto, approfittando di uno dei migliori sconti che abbiamo visto da ormai diversi anni a questa parte. Il prodotto è commercializzato no brand con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre, come al solito del resto, tutti i difetti di fabbrica. Lo potete ordinare al seguente link.

Ciò che contraddistingue il Realme 12 dagli altri smartphone di fascia bassa è sicuramente il comparto fotografico, infatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori, di cui il principale è addirittura da 108 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 2 megapixel, quest’ultimo non particolarmente performante, ma comunque in grado di estendere al massimo l’usabilità quotidiana. Gli scatti vengono realizzati alla risoluzione massima di 12000 x 9000 pixel, con stabilizzazione digitale, ed un sensore anteriore da 8 megapixel.