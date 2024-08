All’incirca un anno fa, durante il mese di luglio del 2023, l’estate rovente italiana veniva scossa dal lancio di una nuova e promettente app di social media: Threads.

La nuova piattaforma, appartenente a Meta proprio come Instagram, WhatsApp e Facebook, ha macinato subito grandi numeri, raggiungendo in maniera molto rapida 100 milioni di iscrizioni in pochissimi giorni.

Utilizzare Threads è molto semplice, poiché si tratta di un social di microblogging, per intenderci molto simile a Twitter. Infatti, sulla piattaforma è possibile postare e condividere pensieri, contenuti multimediali, aggiornare il proprio stato e seguire gli utenti preferiti.

Nonostante l’inizio davvero promettente nella nuova piattaforma di Meta, grazie soprattutto all’opzione che permetteva di pubblicare i contenuti di Threads anche su Instagram, il nuovo social ha subito un repentino calo, probabilmente complice anche la mancanza di alcune opzioni che gli utenti reputano fondamentali.

Threads, ecco la funzione per la condivisione automatica su altre piattaforme

Probabilmente per cercare di risollevare la popolarità di Threads, Meta cerca di aggiornare l’app con nuove funzionalità per attirare l’attenzione di nuovi utenti.

Attualmente i numeri del nuovo social non sono bassi, tuttavia sono lontani dall’exploit del suo lancio, numeri che si intendono raggiungere nuovamente.

Uno degli aggiornamenti che è già disponibile per tutti gli utenti era richiesto a gran voce. Si tratta, infatti, della condivisione automatica dei contenuti di Facebook e Instagram anche su Theads.

Come detto in precedenza, infatti, l’opzione contraria, ovvero la pubblicazione di contenuti di Threads su Instagram era già presente, eppure mancava ancora il processo inverso.

Da adesso, invece, sarà possibile condividere contenuti pubblicati su questi social anche su Threads, e farlo sarà incredibilmente semplice.

Durante la pubblicazione di un qualsiasi contenuto su Instagram o Facebook appariranno le opzioni di condivisione automatica, e tra i vari social apparirà finalmente anche Threads.

Si tratta di una mossa davvero vincente da parte del colosso dei social network.