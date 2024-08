Google ha annunciato l’integrazione della sua nuova app PixelScreenshots con la funzione “Cerchia e Cerca”, già disponibile sui dispositivi Pixel. Pixel Screenshots è un’applicazione innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale, attraverso il modello Gemini Nano. Il suo compito è quello di analizzare, organizzare e richiamare automaticamente le informazioni presenti negli screenshot salvati. Questa piattaforma rappresenta un ulteriore passo avanti nell’uso dell’AI per migliorare l’esperienza utente.

Pixel: l’ AI al servizio degli screenshot

Secondo quanto riportato da Android Authority, questa nuova integrazione è stata scoperta nella versione beta 15.32.37.29.arm64 dell’app Google. In cui si nota un’estensione rilevante delle funzionalità di Cerchia e Cerca. L’aggiornamento consentirà alle persone di salvare immediatamente le foto fatte sullo schermo nell’app Pixel Screenshots. Così da rendere più semplice e veloce il recupero delle informazioni. Questa funzione sarà attivata automaticamente quando un utente cercherà un elemento sul display del proprio dispositivo utilizzando la funzione Cerchia e Cerca. Infatti oltre alle opzioni già esistenti, apparirà un nuovo pulsante con l’icona di PixelScreenshots, posizionato in maniera strategica per un accesso immediato.

Una volta selezionata l’opzione di salvataggio, l’immagine verrà archiviata. Dopodiché sarà consultabile in qualsiasi momento all’interno dell’applicazione. Qui, potrete visualizzare liberamente tutti i dettagli specifici degli screenshot appena catturati. Compresa la possibilità di vedere se la foto è stata abilitata per le funzioni avanzate di intelligenza artificiale. L’ AI sarà infatti utile per ottenere informazioni più pertinenti e facili da recuperare in un secondo momento.

L’integrazione tra Pixel Screenshots e Cerchia e Cerca rappresenta un’importante evoluzione per Google. Il colosso di Mountain View continua a puntare sull’intelligenza artificiale per arricchire l’esperienza d’uso sui propri dispositivi. Questo aggiornamento migliora così la capacità di gestione delle schermate salvate. Ma offre anche un modo più dinamico e intelligente per interagire con le informazioni visive acquisite quotidianamente. Rendendo l’intero processo di cattura, archiviazione e consultazione delle immagini molto più efficiente ed intuitivo.