Dopo una lunghissima attesa della durata di circa due anni dalla presentazione, la versione mobile di Age of Empires sta finalmente per sbarcare nel mondo degli smartphone e tablet iOS e Android, Microsoft infatti assieme alle case produttrici che hanno lavorato al progetto, ha annunciato l’arrivo ufficiale del videogioco che sarà scaricabile gratuitamente dei maggiori Store di app a partire da giovedì 17 ottobre, per celebrare questa notizia l’azienda ha rilasciato anche un trailer di lancio che però non mostra in anticipo nessuna dinamica di gioco e di gameplay, serve solo per alzare l’Hype.

Come prevedibile al pari della serie principale, il gioco avrà al centro delle operazioni la costruzione di un impero da far prosperare e progredire all’interno del quale il giocatore vestirà i panni dei grandi condottieri della storia come: Barbarossa, Dario il grande, Hammurabi, Leonida e Giovanna d’Arco.

Trailer e dichiarazione

Il direttore generale di TiMi Studios ha espresso tutto il suo entusiasmo riassumendo così l’esperienza di gioco che gli utenti potranno apprezzare: “Ci aspettiamo che i giocatori disorientino, ingannino e sorprendano i loro nemici sfruttando le possibilità di un gameplay realistico e coinvolgente a tema medievale come quello offerto da Age of Empires Mobile. Abbiamo già visto alleanze formarsi e dissolversi durante il nostro playtesting, che è durato diversi mesi. In tutto questo, i giocatori hanno dato prova di arguzia strategica, lavoro di squadra e passione in un modo completamente inedito di vivere Age of Empires.“.

Il gioco non è ancora scaricabile, però se volete potete pre registrarvi sia per la versione Android che per quella iOS, vi basterà poi attendere il 17 ottobre per ricevere il download immediato del videogioco per poi giocarci liberamente.

Si tratta di uno degli esordi più attesi dal momento che questa tipologia di videogioco Platform ha conquistato tantissimi utenti nel corso degli anni che desideravano da tempo la possibilità di portare con sé i propri imperi.