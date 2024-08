Avatr 012: lusso e innovazione per soli 700 fortunati

L’Avatr 012 è un concentrato di eleganza e prestazioni. La sua presentazione durante l’evento Avatr Brilliant Night 2024 a Shanghai ha suscitato subito grande interesse e si vomprende il perché. Il prezzo dell’auto è di 700.000 yuan (circa 88.245 euro) ed ha una produzione limitata di sole 700 unità. Questo veicolo elettrico non si limita a offrire tecnologia all’avanguardia, ma anche uno stile davvero inconfondibile. Come chicca, altro sintomo di estremo lusso, l’acquisto della vettura include una borsa esclusiva firmata Dior. Un dettaglio che enfatizza il legame tra il mondo dell’auto e la moda di alta classe, grazie alla collaborazione con Kim Jones, direttore artistico di Dior e Fendi.

Lusso, potenza, esclusività dell’Avatr 012

Dal punto di vista delle prestazioni, l’Avatr 012 non delude affatto. L’auto è equipaggiata con il sistema di propulsione DriveONE di Huawei. Ha poi come alimentazione una tecnologia avente un pacco batterie 5C Qilin di CATL. Tramite queste speciali caratteristiche, il veicolo è in grado di sviluppare una potenza assurda di 570 CV e una coppia massima di 650 Nm. Non è solo potente, ma anche estremamente efficiente. La ricarica dal 30% all’80% avviene in soli 10 minuti, un tempo da record per questa categoria. E l’autonomia? Si parla di 650 km secondo il ciclo CLTC, perfetta per i viaggi più lunghi.

Esteticamente, il design dell’Avatr 012 è un vero capolavoro di tecnologia e stile. L’auto possiede cerchi a specchio da 21″ e i fari a forma di E. A dare un tocco in più c’è la vernice che cattura lo sguardo sin dal primo momento. Il frontale sfoggia invece un display interattivo HALO composto da 10.500 luci a LED, mentre il sistema di assistenza alla guida è potenziato dal Huawei Qiankun ADS 3.0, grazie ai lidar presenti sia frontalmente che sui parafanghi. Gli interni sono assurdamente spettacolari. Il sistema HarmonyOS 4 di Huawei alimenta un ambiente tecnologicamente avanzato. Troviamo inoltre un grande schermo centrale da 15,6″ e un display integrato 4K da 35,4″. I sedili in Pelle Nappa, il tetto con lucernario stellato e la personalizzazione dei dettagli, come il logo Kim Jones sui poggiatesta, completano il tutto con ancora più lusso.