Very Mobile lancia Very Unlimited: OFFERTA da non perdere

Avete mai sognato di avere chiamate, SMS e Giga illimitati a un prezzo stracciato? Ora quel sogno può diventare realtà grazie a Very Mobile! Immaginate una fine estate senza preoccupazioni, navigando senza limiti con la velocità della rete 4G, il tutto per soli 10,99 euro al mese! La nuova offerta ricaricabile Very Unlimited è stata creata per rendere la vostra esperienza di comunicazione perfetta, senza compromessi. Nessun costo di attivazione e il primo mese si paga direttamente dal vostro credito residuo.

Chiamate illimitate, SMS infiniti e Giga senza fine vi aspettano! Se siete stati tra i fortunati selezionati, potrete attivarla in pochi minuti. Attivare Very Unlimited è facilissimo. Se siete tra i fortunati selezionati, basta accedere all’app Very Mobile, visitare la sezione “Offerta” e cliccare su “Gestisci offerta”. In pochi secondi, potrete iniziare a navigare senza limiti, parlare senza pensieri e inviare SMS a volontà.

Very Mobile per il massimo della tranquillità

Vi state preparando ancora a partire per le vacanze? Nessun problema! Con Very Unlimited, anche all’estero siete coperti. Grazie al Roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, potete continuare a usare minuti e SMS senza costi aggiuntivi. E per i dati? Avete a disposizione 11,70 Giga al mese fino alla fine dell’anno. Se doveste superarli, pagherete solo 0,189 centesimi per Megabyte. Un prezzo ridicolo per navigare senza pensieri!

Very Mobile sta davvero facendo impazzire tutti con questa promozione incredibile! Ma attenzione, l’offerta Very Unlimited è riservata solo ai clienti selezionati. La promo è riservata solo a voi e non è trasferibile ad altre linee. Se siete stati selezionati, non perdete tempo: questa è l’offerta che stavate aspettando per navigare e comunicare senza limiti a un prezzo incredibile! Non lasciatevi sfuggire questa opportunità esclusiva! Controllate subito l’app Very Mobile e scoprite se potete attivare la straordinaria offerta Very Unlimited. Con soli 10,99 euro al mese, avrete tutto quello di cui avete bisogno per restare connessi ovunque, senza pensieri! Il tempo stringe, non perdete l’occasione di avere Giga, chiamate e SMS illimitati a un prezzo imbattibile!