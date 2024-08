Unieuro: Offerte Tech Imperdibili con il Back To School

Se siete alla ricerca di tecnologia di ultima generazione a prezzi stracciati, Unieuro è la vostra destinazione ideale! Il nuovo volantino è pieno di offerte sensazionali che vi permetteranno di risparmiare su una vastissima gamma di prodotti senza compromettere la qualità o senza dover acquistare magari modelli più vecchiotti. Che preferiate acquistare nei negozi fisici, dove troverete uno staff preparato pronto ad aiutarvi, oppure online comodamente dal divano di casa, Unieuro vi offre sempre offerte strabilianti in ogni frangente possibile. Il sito ufficiale è straricco di tecnologia, con un catalogo pieno di promozioni irresistibili che coprono una miriade di dispositivi!

Unieuro vi sconvolge con il nuovo sensazionale back to school

Tra le offerte più strepitose del momento, per il back to school, troviamo l’IDEAPAD in promo al costo strabiliante di 799,00 €. Un prezzo straordinario per un device così avanzato! Avrete anche ben 200 euro di rimborso! C’è poi il McBook Air 13″ in offertissima ad appena 949 euro o il modello HP in copertina nel volantino a ben 699 ero. Non mancano i modelli Microsoft con il fantastico Surface laptop con rimborso fino a 500 euro ora in promozione a 1229 euro o il superbo Galaxy Book 4 Edge scontatissimo con uguale rimborso a 1699 euro. Vi aspettano anche il PC fisso a 749,90 euro della Acer ed il sempre Fisso Lenovo a 749,90 euro con rimborso di 300 euro.

Ci sono poi stampanti multifunzione come la Brother a 199,99 euro, la HP Envy a 69,99 euro e tantissimi altri modelli. Vi attendono poi console come la Playstation 5 o la Switch, sedie da gaming super comode, tablet di ultima generazione. Ovviamente non mancano gli smartphone come il nuovissimo pieghevole Samsung a 1249 euro o l’Honor X 8boost a 249,90 euro. Il volantino Unieuro continua con smartwatch, tv e persino monopattini elettrici. Avete una grandiosa scelta. Sfogliatene subito le pagine al di sotto! Non perdete l’occasione, visitate subito il sito Unieuro e approfittate delle promozioni prima che sia troppo tardi!