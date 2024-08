Acquistare una stampante HP DeskJet è divenuto nel corso degli anni un’operazione maggiormente adatta alla maggior parte della popolazione, a fronte di un fisiologico calo dei prezzi di vendita, anche grazie alle promozioni che periodicamente Amazon decide di mettere a disposizione del pubblico.

In questi giorni è disponibile all’acquisto la HP DeskJet 2820e 588K9B, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro A4 a colori, con possibilità di stampa fronte/retro manuale, ed una velocità di stampa che si aggira attorno alle 7,5 pagine per minuto. Gli utenti che decideranno di procedere all’acquisto, devono anche sapere essere incluso nel prezzo il servizio HP Instant Ink, con 3 mesi di inchiostro garantiti.

Stampante HP: che prezzo su Amazon

La promozione che gli utenti stavano aspettando è finalmente arrivata, oggi può essere vostra questa stampante HP con un esborso di soli 39 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto in confronto ai 58 euro del valore consigliato (corrispondente quindi al 33% in meno dal listino originario). Effettuate l’ordine al seguente link.

Essendo una stampante a getto d’inchiostro, al suo interno si trovano le normali cartucce, con una risoluzione massima di stampa a 300 x 300 dpi su carta A4, A5 e A6, ed una grammatura che può raggiungere al massimo i 90 grammi al metro quadrato. Come tutti i prodotti di nuova generazione, anche il modello in promozione include, nella parte superiore, lo scanner, così da poterla definire come 2-in-1, in quanto permette sia di stampare che scannerizzare i documenti di vario genere. La colorazione attualmente disponibile è bianca, con finitura opaca, ed un inserto argentato, molto bello alla vista ed al tatto. Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati: 30,4 x 42,5 x 15,4 centimetri ed un peso di soli 3,2 kg.